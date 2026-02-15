Майката на жертва от случая "Петрохан-Околчица": В завещанието си Калушев даваше всичко на Николай и Александър

"Ивайло Калушев има завещание и аз знам какво съдържа. И съм изключително облекчена, че не съм единственият човек - майка му също знае. Смятам, че и полицията знае, защото не ми беше зададен въпрос. Завещанието на Ивайло Калушев – всичко, което той притежава, отива към двете деца (Николай Златков и Александър Макулев - бел. ред.). Това заяви пред Нова ТВ майката на 22-годишния Николай Златков, който беше открит мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Калушев и Макулев - дни след като трите тела на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов бяха намерени пред хижа "Петрохан".

Защо това е ключово?

Попитана защо това е ключово, Ралица отвърна: "Защото не виждам логиката на психопата убиец - педофил, който има завещание, оставяйки всичко на тези две деца. Нямам абсолютно никакви претенции за нищо, свързано с никакво завещание. Това за мен е абсолютно доказателство, че този човек не е способен нито на убийство, нито на самоубийство, камо ли на нещо свързано със Сашо и с Ники".

Припомняме, че балистичните експертизи показват, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици. Такива обаче, макар и в по-малко количество, има и по ръцете на Николай Златков, което означава, че той също е стрелял. По ръцете на 15-годишния Александър няма барутни частици. Той е бил в поза, която не предполага самоубийство.

Защо Калушев е решил да остави всичко на тях, бе попитана майката на Златков от водещата Лора Крумова, а тя отвърна: "Този въпрос може да го зададе само човек, който не познава Ивайло Калушев. Това е най-щедрият човек, най-добрият възможен човек, който – като хване да помага на някой човек – ще го свърши докрай. Абсолютно естествено за него е да направи такова нещо".

Снимка: THE UNEXPLORED/ Стопкадър

На въпроса дали допуска, че може да е била манипулирана от Калушев, тя отговори: "Не, абсолютно категорично не". Допълни също така, че никога не е помагала финансово на ръководителя на т.нар. група рейнджъри, както и че Калушев никога не е искал нищо от нея.

По информация от Имотния регистър, цитирана от bTV, Ивайло Калушев официално е купил през 2020 г. хижа „Петрохан“ от фирма на бащата на бившия депутат от ГЕРБ Искра Фидосова за 96 000 лева. В края на 2021 г. той купува петте декара държавна гора около нея за 98 стотинки на квадратен метър. Възползвал се е от правото си на частен собственик на имот в гората и законът му позволява да претендира за нея като единствен възможен купувач, обясняват от Изпълнителната агенция по горито, които са продали масивите.

Цитиран е и поземлен имот на Ивайло Калушев в село Гинци, м. Калето, придобит през 2021 г. Той е с площ 5035 кв. м и е купен за 4918 лева от Министерството на земеделието и храните. Отдаден е под наем на Ивайло Иванов – една от жертвите, открити пред хижа „Петрохан“.

А бивш имот на Калушев в село Краево, община Ботевград, купен през 2006 г. за 3480 лева от Александър Гълъбов и Анна Гълъбова, през 2012 г. е продаден на Валери Андреев – мъжът, пуснал сигнал срещу Ивайло Калушев в ГДБОП, според справка на bTV.

Майката на Николай Златков иска Валери Андреев да се подложи на детектор на лъжата

Тя се разграничи и от Валери Андреев, който през 2022 г. е подал сигнал срещу Ивайло Калушев в ГДБОП заради сексуално посегателство, и от майка му София Андреева, която в "Дневен ред" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова директно обвини сина си, че той бил "морален убиец" на шестимата загинали.

"Предизвиквам Валери Андреев да се подложи на детектор на лъжата, както и всички останали, които му повтарят клеветите и лъжите", заяви майката на Николай Златков.

"Категорично се разграничавам по всякакъв начин от всичко, което тези двама човека говориха", каза тя и за София Андреева.

Искане за закрила на близките на жертвите

Николай Златков не ѝ е споделял за никакви проблеми в групата, заплахи имало обаче от „местните бабаити“ на Монтана (по думи на Златков), както и от хора, свързани с бракониерство. Майката на Златков каза, че не знае от групата да са помагали за разкритие на убийство, но допуска, че това ѝ е било спестено, за да не се притеснява. Не са работили с ДАНС според нея, но са имали взаимодействия с „Гранична полиция“, включително участие в техни акции.

Снимка: БГНЕС

Майката настоява за международно разследване, обръща се към президента Илияна Йотова, към омбудсмана, Европейската комисия за защита на човешките права и всички НПО-та с този профил, като изисква закрила за всички близки на жертвите от случая "Петрохан-Околчица".

Тя разкри, че е давала показания - явила се е "доброволно". Но твърди: "Показанията ми не бяха записани дословно и точно. Разпитът беше само и единствено за Ники – как е започнал да живее с тях". Адвокат ѝ казал, че официално не са записали показанията ѝ. След това е отишла на разпит с адвоката и той започнал с това кога е роден Ники. Работело се обаче по две досъдебни производства - така "всички се разпитват по два, по три пъти и се губи време", твърди майката на Николай Златков.

"Адвокатката настоя да се впишат и искания: проверка на запис на интервюто на кмета на село Гинци и нов разпит на него; да се изискат трафичните данни за 31-1 февруари в Гинци; да се разпита жената, видяла 4-те джипа привечер; да се разпитат съседите и за изстрелите, които са чули, както и колко са били; да се направи запитване на ел. компания за разписка в какви часови интервали е спиран токът и какви са били причините за спирането", каза тя и добави, че исканията са пуснати в петък.

Деян Илиев го няма и не отговаря, твърди майката

Ралица посочи, че познава Деян Илиев, който е открил трите тела на „Петрохан”. Жената обясни, че точно той ѝ е казал, че хижата гори и че има трима загинали. „Изпаднах в истерия, затворих телефона, започнах да звъня на всички, но телефоните им бяха изключени. После върнах обаждането на Деян и го попитах откъде знае, че това за загиналите. Тогава той ми каза – бяха наредени пред хижата един до друг. От него не разбрах, че са убити с огнестрелни рани. Казах му, че тръгвам нагоре, но той ме спря и каза, че трябва да намерим останалите", обясни майката.

Снимка: БГНЕС

Деян е споделил на Ралица, че предходния ден е видял тримата - Ивайло, Дечо и Пламен, на хижата и „всичко е било наред”. За другите трима – Ивайло, Николай и 15-годишния Александър, са знаели, че са с кемпера на морето. Майката каза още, че е изключително притеснена и „ужасена” за Деян и неговата приятелка. Телефоните и на двамата са изключени, допълни тя.

Последния път, когато е говорила с Деян, е било, когато той е бил на хижата с разследващите. Обещал ѝ, че после, като приключи, ще се чуят отново. След това е спрял да чете съобщенията, които му е изпращала. На следващия ден вече не ги получавал. „Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена”, допълни тя пред Нова ТВ.

