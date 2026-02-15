Лайфстайл:

Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"? БНТ цитира негови бележки. Връзката с шестте жертви се губи по едно и също време

15 февруари 2026, 18:06 часа 705 прочитания 0 коментара
Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"? БНТ цитира негови бележки. Връзката с шестте жертви се губи по едно и също време

Ивайло Калушев никога не е говорил директно за самоубийство, е заявила неговата майка Стела Димитрова-Майсторова в показанията си пред разследващите, с които БНТ твърди, че разполага. На 1 февурари двамата за последно разменили съобщения в криптирано мобилно приложение. Разследващи са намерили и бележки, за които се твърди, че са писани от Калушев - основната фигура от НПО-то "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и в кървавия случай "Петрохан-Околчица".

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"?

Според източници на Българската национална телевизия от бележките ставало ясно, че Калушев се е интересувал от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и приватизацията на столичната "Топлофикация". Други записки показали интерес към зелените политики, твърди БНТ.

Още: Ученик на Далай Лама: В будизма няма гурута, които събират пари

Според получената информация майката на Калушев разказва, че синът ѝ е човек с разностранни интереси: "От дете е изключително буден и интелигентен". В 10-и клас е напуснал езиковата гимназия, в която е учил, като същото лято е изчезнал за около 3 седмици. Майката споделя, че когато се върнал, Калушев е разказал, че е бил в пещера "Духлата" и се е интересувал как човек може да оцелява в природата.

След като завършил средно образование във вечерна гимназия, за кратко се интересувал от актьорско майсторство, а след това баща му го записал онлайн в университет в Ню Йорк, за да учи приложна фотография. Според думите на майката Ивайло винаги е намирал време да пътува, няколко пъти е ходил в Непал: "Оставаше за по месец в манастир и след време стана гуру".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта с Ивайло и негово желание беше смъртта да настъпи по начин, че да не се преражда отново", твърди майката на Ивайло Калушев. По думите ѝ, цитирани от БНТ - той не се е страхувал от смъртта: "Правеше много луди неща и беше хладнокръвен в тях".

Още: "Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

Връзката и с шестте жертви се губи по едно и също време

Връзката с всички 6 жертви от Петрохан и Мальовица се губи горе-долу по едно и също време, става ясно от показанията на близките, за които съобщава Нова ТВ. Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч. на 1 февруари.

Майката на Дечо Василев, който е сред жертвите, открити в хижа "Петрохан", си писала със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19.07 му писах, като го попитах: "Как си? Наваля ли много сняг?". Дечо веднага отговорил: "Супер съм. Да, наваля". В 19:39 майката написала на сина си нов sms: "Във вторник ще си дойдеш ли?".

"Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което не се беше случвало никога досега", казва майката.

Още: 10 души с АТВ-та и множество гилзи: Първите показания за хижа "Петрохан" - да или не?

В същото време Деян Илиев, приятел на Ивайло Калушев, казва: "Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Калушев не е отговорил.

Веднага след това Деян прави опити да се свърже с Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов (тримата открити мъртви в хижа "Петрохан") и Ивайло Калушев (открит по-късно мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев), но телефоните на всички са били изключени или извън обхват.

Още: Бащата на 15-годишния Александър: Все още вярвам на Ивайло Калушев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Петрохан Топлофикация връх Околчица План за възстановяване ПВУ Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес