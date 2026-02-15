Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"? БНТ цитира негови бележки. Връзката с шестте жертви се губи по едно и също време

Ивайло Калушев никога не е говорил директно за самоубийство, е заявила неговата майка Стела Димитрова-Майсторова в показанията си пред разследващите, с които БНТ твърди, че разполага. На 1 февурари двамата за последно разменили съобщения в криптирано мобилно приложение. Разследващи са намерили и бележки, за които се твърди, че са писани от Калушев - основната фигура от НПО-то "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и в кървавия случай "Петрохан-Околчица".

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"?

Според източници на Българската национална телевизия от бележките ставало ясно, че Калушев се е интересувал от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и приватизацията на столичната "Топлофикация". Други записки показали интерес към зелените политики, твърди БНТ.

Още: Ученик на Далай Лама: В будизма няма гурута, които събират пари

Според получената информация майката на Калушев разказва, че синът ѝ е човек с разностранни интереси: "От дете е изключително буден и интелигентен". В 10-и клас е напуснал езиковата гимназия, в която е учил, като същото лято е изчезнал за около 3 седмици. Майката споделя, че когато се върнал, Калушев е разказал, че е бил в пещера "Духлата" и се е интересувал как човек може да оцелява в природата.

След като завършил средно образование във вечерна гимназия, за кратко се интересувал от актьорско майсторство, а след това баща му го записал онлайн в университет в Ню Йорк, за да учи приложна фотография. Според думите на майката Ивайло винаги е намирал време да пътува, няколко пъти е ходил в Непал: "Оставаше за по месец в манастир и след време стана гуру".

"Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта с Ивайло и негово желание беше смъртта да настъпи по начин, че да не се преражда отново", твърди майката на Ивайло Калушев. По думите ѝ, цитирани от БНТ - той не се е страхувал от смъртта: "Правеше много луди неща и беше хладнокръвен в тях".

Още: "Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

Връзката и с шестте жертви се губи по едно и също време

Връзката с всички 6 жертви от Петрохан и Мальовица се губи горе-долу по едно и също време, става ясно от показанията на близките, за които съобщава Нова ТВ. Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч. на 1 февруари.

Майката на Дечо Василев, който е сред жертвите, открити в хижа "Петрохан", си писала със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19.07 му писах, като го попитах: "Как си? Наваля ли много сняг?". Дечо веднага отговорил: "Супер съм. Да, наваля". В 19:39 майката написала на сина си нов sms: "Във вторник ще си дойдеш ли?".

"Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което не се беше случвало никога досега", казва майката.

Още: 10 души с АТВ-та и множество гилзи: Първите показания за хижа "Петрохан" - да или не?

В същото време Деян Илиев, приятел на Ивайло Калушев, казва: "Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Калушев не е отговорил.

Веднага след това Деян прави опити да се свърже с Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов (тримата открити мъртви в хижа "Петрохан") и Ивайло Калушев (открит по-късно мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев), но телефоните на всички са били изключени или извън обхват.

Още: Бащата на 15-годишния Александър: Все още вярвам на Ивайло Калушев