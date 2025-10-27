Путин отмени споразумението със САЩ за плутония

Владимир Путин денонсира споразумението със Съединените щати, съгласно което всяка от страните се ангажираше да унищожи по 34 тона плутоний, който вече не е необходим за отбранителни цели. Законът бе приет от Държавната дума (долната камара на руския парламент) на 8 октомври и одобрен от Съвета на федерацията (горната камара на парламента) на 22 октомври. Денонсират се и всички съпътстващи споразумението протоколи.

Споразумението между Русия и САЩ за оръжейния плутоний беше сключено през 2000 г. и ратифицирано през 2011 г. като бе предвидено унищожаването да започне през 2018 г.

Само че още през октомври 2016 г. Путин прекрати споразумението с указ. Тогава руските власти обясниха това с "възникването на заплаха за стратегическата стабилност в резултат на неприятелски действия на САЩ срещу Руската федерация", както и на неспособността на САЩ да изпълнят задълженията си за унищожаване на излишния оръжеен плутоний.

Плутоният за оръжейни цели първоначално е бил предназначен за използване като горивен компонент за атомни електроцентрали. САЩ обаче сметнаха този метод за неблагоприятен за развитието на ядрената енергетика и решиха да го заровят, което позволи на Русия да обвини американската страна в нарушаване на споразумението.

За да се поднови споразумението Руси поиска през 2016 г. редица искания. Те включваха: премахване на всички санкции, наложени на Русия по това време; обезщетение за щети, причинени от ограничителните мерки; намаляване на американската военна инфраструктура и броя на американските войски в страните, присъединили се към НАТО след 1 септември 2000 г., до нивото, което са имали към момента на подписване на споразумението. САЩ не се съобразиха с исканията на Русия.

