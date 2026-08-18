Пожар в естонска отбранителна компания: Първият заподозрян е Русия

Естонските власти разследват евентуално руско участие в пожара в сграда, използвана от отбранителната компания Milrem Robotics, производител на автономни бойни машини, предаде френският вестник Le Monde, позовавайки се на изявление на естонския премиер Кристен Михал във вторник. Сграда, използвана от отбранителната компания Milrem Robotics в Ласнамяе, Естония, беше повредена от пожар в нощта между събота и неделя, като властите разследват възможността за палеж.

Заподозрени са идентифицирани и се издирват, докато следователите проучват хипотезата за саботаж, организиран от Русия, теория, определена от премиера Кристен Михал за достатъчно сериозна, за да оправдае по-нататъшно разследване от службите за сигурност. ОЩЕ: Турски самолети F-16 ще охраняват въздушното пространство на Естония

Възможната цел

„Ако целта е била да се сплаши Естония, да се раздели населението ни или да се принудим да спрем да подкрепяме Украйна, това няма да проработи “, добави той.

Подробности за компанията

Milrem Robotics е водеща естонска компания в сферата на отбранителните технологии, която се специализира в разработката и производството на автономни безпилотни наземни машини (UGV) и роботизирани системи за военни и охранителни нужди. Основана през 2013 г. с централа в Талин, компанията днес е мажоритарна собственост на държавната отбранителна група EDGE Group от Обединените арабски емирства (ОАЕ). Техните системи са на въоръжение или в тестови програми в над 20 държави по света, включително множество членове на НАТО. ОЩЕ: Укрепване на източния фланг на НАТО: Лондон увеличава военното си присъствие в Естония