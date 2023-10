Путин пусна МиГ с ракети "Кинжал" в Черно море: Отговорът на България (ВИДЕО)

Преки рискове за България обаче няма, категоричен е Тагарев. "През последните няколко години руски самолети редовно летят в това пространство, за да тестват готовността на силите за противовъздушна отбрана на НАТО и няма съществена разлика със сегашната ситуация", каза той, цитиран от БНР.

Става въпрос за неутралната зона на въздушното пространство над Черно море.

По време на посещението си в Китай за форума "Един пояс, един път" вчера Владимир Путин нареди изтребители с хиперзвукови ракети да патрулират в Черно море "в отговор на хаоса в Близкия изток".

Ракетите "Кинжал" имат обсег на действие "повече от 1000 километра при скорост от 9 пъти тази на звука", по думите на руския президент.

"Това не е заплаха, но ние ще упражняваме визуален контрол, контрол с оръжие върху това, което се случва в Средиземно море", заяви Путин в Пекин.

Ходът му идва, след като Съединените щати изпратиха няколко ударни групи самолетоносачи в близост до Израел, за да възпрат евентуален отговор от страна на Иран.

