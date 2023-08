Украинските ВВС: С "Кинжалите" искаха да убият пилотите, които ще се обучават на Запад

Една от ракетите попадна в жилищна част и уби 8-годишно дете. ОЩЕ: Русия изстреля 4 "Кинжала" срещу Украйна, резултатът - отново убито дете (СНИМКИ)

Този път на прицел са нашите младежи, младите ни пилоти, на които скоро предстои обучение, коментира Игнат, като напомни, че те ще бъдат обучавани от британски и други западни инструктори на самолети от нов тип, на първо място F-16.

Врагът искаше да ни лиши от перспективите за по-нататъшно превъоръжаване с най-новите западни образци на техниката, но тези атаки не му носят успех, добави още Игнат.

“Russia wanted to attack the military airfield in Ivano-Frankivsk region and especially the pilots who will soon be sent to Europe for training. They failed,” Air Force spokesman Yuriy Ignat. pic.twitter.com/iekTI9avOL