Путин се изкара бедняк с две ГАЗ-ки и "Лада" в имуществената си декларация (ВИДЕО)

В периода 2018-2024 г. руският президент е спечелил 67,6 милиона рубли (753 000 долара). Путин е отбелязал, че доходите му идват от заплата, доходи от ценни книжа и банкови депозити, военна и гражданска пенсия, както и приходи от продажба на недвижими имоти.

Както и в предишните финансови декларации, Путин е посочен като собственик на апартамент с площ 77 кв. м и гараж с площ 18 кв. м в Санкт Петербург. Той има и нает от правителството апартамент с площ 153,7 кв. м в Москва, както и още едно паркомясто в Санкт Петербург.

Документите, публикувани на 30 януари и цитирани от The Moscow Times, показват, че диктаторът все още притежава два автомобила ГАЗ М-21, произведени през 1960 и 1965 г., ремарке за къмпинг от 1987 г. и "Лада" (Нива) от 2009 г.

