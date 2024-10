Путин се похвали как ще изглежда единната валута на БРИКС (СНИМКИ)

На срещата на БРИКС на 23 октомври руският диктатор Владимир Путин показа как ще изглежда единната валута за страните членки на алианса, която според техните амбиции трябва да стане алтернатива на долара.

В Казан Путин представи символичната "банкнота на БРИКС" пред събралите се министри и пред управителката на Централната банка на Русия Елвира Набиулина.

На лицевата страна на банкнотата се виждат знамената на страните основателки на БРИКС – Русия, Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка.

На обратната страна са показани и знамената на държави, които предстои да се присъединят към БРИКС, като Египет и Аржентина.

Дебатът за създаването на общата валута на БРИКС се проведе при закрити врати.

Putin Flashes Mock-Up of "BRICS Banknote" at Kazan Summit



The "quasi-money" was made some time ago to symbolise the common work being done within the BRICS framework, Kremlin Spox Peskov clarified. (RIA Novosti) pic.twitter.com/81evwjdC7k