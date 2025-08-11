3 мита за смартфоните, на които всички вярваме

Смартфоните ни често са първото нещо, което докосваме сутрин, и са навсякъде с нас. Вероятно често мислите за телефона си, независимо дали ви харесва, или не. Затова е логично, че в нашата култура съществуват най-различни митове за телефоните. Хората подозират, че телефоните им ги подслушват, вярват в народни приказки за това как да ги накарат да работят по-бързо, а може би дори се чудят дали могат да предизвикат пожар. Ето три често срещани мита за телефоните, които са проверени за достоверност.

Телефонът ви не може да взриви бензиностанция

Снимка: iStock

Това е изключително стар мит, почти толкова стар, колкото и самите мобилни телефони. Той е и достатъчно разпространен, за да може и до днес на някои бензиностанции да има знаци, предупреждаващи хората да не използват телефона си, докато зареждат гориво. Идеята е, че телефонът ви може да предизвика искра, която да възпламени бензиновите пари.

Привидно обаче това никога не се е случвало. Американският петролен институт посочва на своя уебсайт, че "не е документиран нито един инцидент, който да е причинен от мобилен телефон". И ако това не е достатъчно, през 2003 г. телевизионните "Ловци на митове" се опитаха да взривят бензиностанция с мобилен телефон и не успяха.

Това не означава, че е добра идея да гледате в телефона си, докато зареждате гориво. Винаги е добре да внимавате по време на зареждането, дори само за да сте сигурни, че случайно няма да излеете гориво върху земята (или върху себе си). Ако все пак телефонът ви звънне, можете да отговорите, без да се притеснявате, че ще предизвикате експлозия.

Телефонът ви (вероятно) не ви подслушва винаги

Снимка: iStock

Много хора вярват, че телефоните постоянно слушат разговорите ни и използват тази информация, за да ни показват реклами в социалните мрежи. Повечето хора имат някаква история, която ги убеждава, че това е така - например, споменават определен продукт в разговор, за да видят реклама за него в Instagram на следващия ден. Това е интуитивно обяснение за съвсем реалните нарушения на неприкосновеността на личния живот, с които всички се сблъскваме, но нито един изследовател не е доказал убедително, че това се случва.

През 2018 г. Consumer Reports заяви, че "изследователите не са успели да открият никакви доказателства за такова шпиониране", а все още няма окончателно проучване, което да показва, че това е така. Макар да е вярно, че и телефоните с Android, и тези с iOS слушат за задействащите ги думи ("Hey Google" или "Siri"), няма доказателства, че те записват всичко и изпращат транскрипции. Фондация "Електронна граница", организация с нестопанска цел, която абсолютно сигурно би крещяла на висок глас по този въпрос, ако можеше да намери някакви доказателства, твърди, че истинският проблем е още по-лош: В общия случай данните не идват от вашия микрофон, а от сенчестия пазар на "брокери на данни" и гигантски рекламни платформи, които ви следят в интернет и правят много обосновани предположения за вашите покупателни навици.

Разбираемо е, че сте параноични - рекламите могат да бъдат невероятно точни. Но технологичните компании са повече от способни да създават смущаващо точни реклами, без да записват ежедневните ви разговори.

Затварянето на приложения не подобрява производителността и не пести батерия

Снимка: БГНЕС

Телефонът ви е напът да умре, затова ръчно затваряте всички приложения, които сте оставили отворени. Изглежда интуитивно, но всъщност не е полезно - а може и да ви забавя. Затварянето на приложенията в телефона не работи по същия начин, както в компютъра. Както операционните системи на Android, така и тези на iPhone спират приложенията, които не са активно отворени. Тези приложения по принцип са спрени, което означава, че затварянето им не освобождава никакви ресурси.

Нито Google, нито Apple предлагат на своите уебсайтове да се затварят приложения, за да се пестят батерия или системни ресурси. Крейг Федериги, главен вицепрезидент по софтуерно инженерство в Apple, публично заяви, че затварянето на приложения не помага за удължаването на живота на батерията. Ако не друго, затварянето на приложенията може да влоши нещата, защото телефонът ви ще трябва да зареди изцяло приложението при следващото му стартиране.

Ако сте загрижени за запазването на живота на батерията, има по-добър вариант: режимът за пестене на батерията на телефона. Той се намира в системната лента и на двете операционни системи и изключва фоновите процеси. Ще получавате известия малко по-бавно, но батерията ви ще издържи много по-дълго. Опитайте това следващия път, когато се нуждаете от малко повече живот на телефона си, вместо да губите време в затваряне на приложения, пише "Popular Science".