Клуб от Висшата лига, спечелил два трофея през 2025-а, бе изваден от евротурнир на УЕФА

11 август 2025, 15:05 часа 547 прочитания 0 коментара
Отборът на Кристъл Палас бе окончателно изваден от втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа. Това стана ясно, след като Спортният арбитражен съд в Лозана (CAS) потвърди решението на УЕФА. Така носителят на ФА Къп, който в неделя спечели и Къмюнити Шийлд след победа над шампиона на Англия Ливърпул, ще трябва да се задоволи с участие в третия по сила турнир на УЕФА - Лига на конференциите.

Кристъл Палас бе изваден от Лига Европа и ще играе в Лига на конференциите

Кристъл Палас си заслужи участие в Лига Европа, след като спечели ФА Къп през месец май. Въпреки това, на 11 юли УЕФА понижи "орлите" в Лига на конференциите, след като установи, че от 1 март американският бизнесмен Джон Текстор има контрол или влияние както над Палас, така и над френския клуб Лион.

Кристъл Палас - Ливърпул

Нотингам Форест ще заеме мястото на Палас в Лига Европа

Палъс обжалва понижението си и председателят на клуба Стив Париш присъства на 10-часово изслушване пред трима съдии на CAS в Лозана в петък, но клубът от Висшата лига загуби обжалването. Вместо Кристъл Палас, сега в Лига Европа се очаква да играе отборът на Нотингам Форест. Именно Нотингам е първият гост на Палас през новия сезон във Висшата лига.

Стефан Йорданов
