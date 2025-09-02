Путин се срещна с Фицо и похвали Словакия за позицията ѝ спрямо Украйна (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се срещна със словашкия премиер Роберт Фицо в Пекин на 2 септември, където двамата обсъдиха войната в Украйна, отношенията със западните страни и икономическите връзки, съобщи руската държавна медия "РИА Новости". Фицо, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан е считан за един от най-приятелски настроените към Кремъл евролидери, посети Китай, за да присъства на парада на 3 септември, отбелязващ годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война.

Словакия е единствената страна от ЕС, която е представена на събитието. Само още един лидер от Европа ще е там - сръбският президент Александър Вучич, чиято страна е кандидат за член на блока, но не е в Европейския съюз.

След срещата с Путин се очаква Фицо да проведе разговори с украинския лидер Володимир Зеленски по-късно през седмицата, а и с китайския президент Си Дзинпин.

Роберт Фицо иска да нормализира отношенията на Словакия с Русия

По време на разговора си с руския диктатор, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца, Роберт Фицо заяви, че Словакия се стреми да "нормализира" отношенията си с Москва. Той каза, че двете страни "трябва да търсят възможности за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството", на фона на агресивната руска война срещу съседката на Словакия - Украйна.

Фицо също така обеща да повдигне пред Зеленски въпроса за "недопустимостта" на атаките срещу енергийната инфраструктура. Имаше предвид украинските удари по нефтопровода "Дружба", който доставя руски суров нефт на Унгария и Словакия: Поредният украински удар по "Дружба" изгори важна помпена станция. Руските петролни компании губят все повече пари.

"Дружба" е една от най-големите нефтопреносни мрежи в света и остава жизненоважен за Унгария и Словакия - единствените страни от ЕС, които все още внасят руски суров петрол чрез тази система.

Владимир Путин обвини Украйна заради "Дружба"

Путин използва темата, за да обвини Украйна в ескалиране на ударите срещу руски енергийни съоръжения, твърдейки, че Москва "дълго време" се е въздържала от нанасяне на удари по украинската инфраструктура.

"Ние не предприехме никакви действия по отношение на гражданската инфраструктура, особено през зимния период, и дълго време толерирахме ударите на украинските войски по нашите енергийни съоръжения. След това започнахме да отговаряме и, разбира се, отговаряме сериозно", заяви той, удобно пропускайки факта, че с енергийните си обекти финансира военната си машина, а чрез нея води пълномащабна агресия в Украйна.

Разбира се, Путин не спомена и руските удари по цивилни обекти, които убиват и раняват украински граждани - за Москва такова нещо не съществува: Словакия осъди убийствата на цивилни в Украйна, но не назова агресора нито веднъж.

Неговите коментари противоречат на фактите - през 2024 г. Русия предприе най-малко 13 масирани атаки с дронове и ракети срещу енергийната мрежа на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, припомня Kyiv Independent. Само няколко дни по-рано руските удари срещу Одеска област оставиха без ток повече от 29 000 потребители.

По време на срещата Путин също така заяви, че Русия никога не се е противопоставяла на присъединяването на Украйна към ЕС, но членството в НАТО остава "неприемливо" за Москва.

Как Фицо помага повече на Москва, отколкото на Киев?

Откакто се върна на поста си през 2023 г., Фицо прекрати военната помощ за Украйна от запасите на словашката армия и постави под въпрос санкциите на ЕС срещу Русия, което предизвика критики от Киев и Брюксел.

В миналото той също обеща да блокира влизането на Киев в НАТО – ход, който изисква съгласието на всички 32 членки, включително Словакия. Фицо все пак заяви, че е отворен за присъединяването на Украйна към ЕС - нещо, което Виктор Орбан пък не желае.

Руският диктатор днес похвали позицията на Братислава, наричайки я "независима външна политика", която дава "положителни резултати".

Путин и Фицо се срещнаха за последно в Москва през май по време на честванията на Деня на победата в Русия.

