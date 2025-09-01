Войната в Украйна:

Само двама европейски лидери ще присъстват на военния парад в Китай освен Путин

01 септември 2025, 12:37 часа 409 прочитания 0 коментара
Китай посреща тази седмица редица световни лидери като домакин на две ключови събития, свързани с отбраната. Списъците с гости показват амбициите на Пекин, неговите съюзи и стремежа му да разшири своето влияние. В северния пристанищен град Тиендзин днес започна годишната среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). А в сряда в Пекин ще се състои голям военен парад по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Сред високопоставените гости са лидерите на Русия и Северна Корея, както и държавните или правителствените ръководители на повечето страни от Югоизточна и Централна Азия. Списъците с поканените на форума на ШОС и на парада обаче не съвпадат напълно - факт, който отразява сложния баланс между интересите, съюзите и ограниченията на Китай в региона и отвъд него.

Тиендзин

На срещата в Тиендзин присъстват лидерите на 10-те страни членки на ШОС, както и представители на близо 20 други държави. Освен Путин и Ким Чен Ун тук са и иранският президент Масуд Пезешкиан, индийският премиер Нарендра Моди, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, египетският премиер Мустафа Мадбули. 

На срещата са поканени и гости от страни, които не са членки на ШОС, основно от Югоизточна Азия, включително Лаос, Малайзия и Виетнам.  

Военният парад

На военния парад в сряда ще бъдат показани най-модерните китайски оръжия, включително над 100 самолета, танкове и ракетни системи. Въпреки че много от гостите на форума на ШОС ще присъстват и на парада, има важни изключения и допълнения по въпроса.

Лидерите на Индия, Египет и Турция ще си тръгнат от Китай преди парада, като Кайро ще бъде представляван от друг служител. Както повечето западни държави и техните съюзници, Индия и Турция обикновено избягват да позиционират лидерите си редом до китайските на подобни военни събития. 

За сметка на това към Си Дзинпин и Владимир Путин ще се присъедини севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който няма да участва във форума на ШОС. Това ще бъде първата му среща със Си от над шест години и първото му участие в международна среща на високо равнище откакто през 2011 година пое властта в страната.

Единствените лидери от Европа, които ще присъстват на парада, са проруски настроените сръбски президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо. 

На военния парад ще присъства и ръководителят на хунтата в Мианма Мин Аун Хлайн, който е и действащ президент след военния преврат през 2021 година. Сред другите гости са кубинският президент Мигел Диас-Канел, както и лидерите на Демократична република Конго и Зимбабве.

