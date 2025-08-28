Словакия осъди убийствата на цивилни в Украйна, но не назова агресора нито веднъж

Външното министерство на Словакия, за разлика от това на Унгария, излезе с позиция след ударите на Руската федерация с ракети и дронове срещу Украйна в нощта на 27 срещу 28 август и в четвъртък сутрин. Атаките с общо 629 въздушни средства бяха с основна цел Киев, като нанесоха щети на жилищни сгради, на мисията на Европейския съюз, убиха най-малко 18 цивилни, включително 4 деца, а десетки други хора бяха ранени.

Макар Братислава да осъди нападенията, които пряко са засегнали и нея, тя нито веднъж не назова Русия като отговорна страна в официалното си съобщение.

"Подкопават се усилията за мир"

"Гражданската инфраструктура беше цел на въздушните удари снощи в Украйна, което доведе до нови жертви сред цивилното население, включително деца в Киев. Сред повредените сгради е и офисът на делегацията на Европейския съюз, в който работят и словашки служители", гласи позицията.

Civilian infrastructure was targeted during last night’s airstrikes in #Ukraine, resulting in further civilian casualties, including children in Kyiv. Among the damaged buildings is the @EUDEL office, which also hosts Slovak employees. #Slovakia consistently condemns attacks… — Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) August 28, 2025

"Словакия последователно осъжда атаките срещу цивилни граждани – било то в Украйна, Газа или другаде. Такива действия подкопават усилията за мир, които трябва да бъдат продължени с неотложност и справедливост в нашето съседство или в Близкия изток. Мирът никога не трябва да се приема за даденост", добавят от словашкото външно ведомство, с което все пак намекват за това, че именно Москва възпрепятства усилията за постигане на мир.

Как Украйна отговори на Унгария за оглушителното мълчание?

Правителството на Словакия, под управлението на Роберт Фицо, е считано за едно от най-близките до Кремъл в рамките на Европа. Същото важи за това на Виктор Орбан в съседна Унгария, която днес изрази претенции за потока на руски петрол по ударения няколко пъти от Украйна тръбопровод "Дружба", вместо да изрази позиция за бруталните руски удари.

Украинският външен министър Андрий Сибиха отправи послание към унгарския си колега Петер Сиярто, след като руският петрол пак потече към страната му и към Словакия по "Дружба": "Колко безсрамно е да публикуваш това след брутална атака на терористичната държава Русия. Ако руският тръбопровод е по-важен за вас от украинските деца, убити от Русия тази сутрин, това е морален упадък. Унгария е на грешната страна на историята. Ще предприемем реципрочни мерки".

Самият Орбан пък не е публикувал нищо в социалните си мрежи.

