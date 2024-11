Оплакванията и воплите на местни жители заради неспособността на режима на руския диктатор Владимир Путин да защити адекватно Курска област от украинската армия се увеличават. Но оплакванията продължават да са в смисъл и със сляпа вяра, че той ще им помогне - макар да се усещат силните нотки на негодувание и за неговата отговорност.

Показателно видео – всички гласувахме за вас, помагайте. Как ще живеят тези хора, от пограничните райони, те практически всички са пенсионери. Нещата ще бъдат възстановени, но кога:

"During the November 2023 election, we gave our full support to our beloved president, hoping for help and protection".



Now, the residents of Sheptukhovka in the Kursk operational zone recorded a 20-minute appeal, asking him for clarity on when they can return to their… pic.twitter.com/T5CkybFWxO