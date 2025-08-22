Войната в Украйна:

Оперираха и 18-годишното момиче от врязалата се в автобус кола

22 август 2025, 10:17 часа 554 прочитания 0 коментара
18-годишното момиче, пострадало при катастрофата, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт в София, е оперирано в болница "Пирогов", съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Операцията е била извършена от екипа на проф. д-р Николай Габровски и е част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

ОЩЕ: Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

Момичето е настанено в неврореанимацията на университетската болница на апартна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, допълват от здравното заведение.

Състоянието на пострадалите

Вчера беше извършена операция на друг от пострадалите при инцидента - на 65-годишния шофьор на автобуса. Травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа.

ОЩЕ: Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, претърпя тежка операция

Припомняме, че кола се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

Виктор Илиев взел шофьорска книжка две седмици преди тежката катастрофа.

При катастрофата загина лекар от Сирия. 61-годишният д-р Иса Али завършва медицина у нас, а след това работи в столичната Спешна помощ. Последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

