Шведското разузнаване: Путин иска украинската област с най-много българи

Целта на руския диктатор Владимир Путин да си осигури множество лостове, които да гарантират контрол над Украйна, не се е променила от началото на войната въпреки все по-мрачните перспективи за руската икономика, заяви ръководителят на шведското военно разузнаване Томас Нилсон в интервю за Financial Times. Русия третира мирните преговори, водени от САЩ, като „политически театър“, за да прикрие териториалните амбиции на Путин, добави той.

Желанията на Путин стигат далеч след Донбас

Тези амбиции вероятно се простират далеч отвъд заявената цел на диктатора да завземе целия регион на Донбас, гласи оценката на шефа на шведското военно разузнаване.

По думите му - Путин цели отрязване на Украйна от брега на Черно море чрез превземането на Одеса (вероятно се има предвид Одеска област като цяло).

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район на областта. В този регион на Украйна българите са най-много - има още в Запорожка, Николаевска, Днепропетровска област и др.

„И самият Киев също може да е на масата“, каза още Томас Нилсон.

Снимка: Одеска област, ДСНС-Украйна

Икономиката на Русия обаче възпрепятства всичко

Само че икономическите затруднения на Русия са слаба точка, която ще продължи да ограничава военните ѝ усилия, добави той.

„Дори ако сериозните проблеми в руската икономика не променят стратегическите цели на руското ръководство във войната в Украйна или тяхното виждане за НАТО и ЕС, това ще повлияе на начина, по който те могат да преследват тези цели. Това ще повлияе на степента и нивото на развитие на техните военни способности“, каза Томас Нилсон пред Financial Times.

