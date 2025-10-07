Le Monde: На 73 години Владимир Путин мечтае за безсмъртие

Днес, 7 октомври, на 73-ия му рожден ден, Владимир Путин, както се разбра от контролираната от Кремъл агенция ТАСС, е планирал да проведе обикновен работен ден с оперативно заседание на Съвета за национална сигурност и с важни международни разговори. По-рано говорителят на диктатора Дмитрий Песков пък обяви, че Путин през тази година дори не си е вземал отпуск. В графика му почти не са предвидени почивки, каза Песков, тъй като длъжността му на държавен глава не позволявала това. С други думи Кремъл усилено поддържа образа на активен лидер, който е постоянно в движение и не се страхува от преумора.

И това въпреки възрастта му, която е доста напреднала според стандартите за Русия, където 73 години са си рядкост за мъж, като се има предвид, че средната продължителност на живота за мъжете е 68 години, според данни на Федералната служба по статистика Росстат за 2024 г., пише Le Monde.

Путин, който е на власт от 2000 г., може да заема президентския пост до 2036 г., според промените, които бяха направени в руската конституция. По това време той ще бъде на 83 години.

Стремейки се да се задържи на власт възможно най-дълго, господарят на Кремъл си мечтае за безсмъртие, както пролича и от разговора му с китайския му колега Си Дзинпин на 3 септември в Пекин. Този разговор бе записан без тяхно знание от случайно включен микрофон и разкри как двамата мъже обсъждат перспективите за увеличаване на продължителността на живота благодарение на най-новите медицински технологии.

Разговорът, който изтече тогава и бе публикуван от няколко медии, по-късно бе изтрит по настояване на китайската страна. Но това не попречи на Путин по време на пресконференция в Пекин да признае, че разговорът се е състоял, макар да се опита да го омаловажи. А в този разговор ставаше дума, че е възможно човешкият живот да бъде удължен до 150 години.

"Съвременната медицина, по-специално операциите по смяна на органи, дава надежда за значително увеличаване на продължителността на живота", каза Путин. И неслучайно по негова инициатива в Русия значително са увеличени субсидиите за изследователски проекти, посветени на борбата със стареенето.

По негово искане броят на финансираните от държавата изследователски проекти в тази област се е увеличил 6 пъти, показва проучване на "Новая газета Европа".

Докато между 2016 и 2022 г. е имало 7 одобрени проекта на обща стойност 21 милиона рубли, то между 2021 и 2025 г. броят им се е увеличил до 43 с общо финансиране от вече 172 милиона рубли.

Тази година финансиране са получили и други изследователски програми против стареенето, включително една, която се нарича "Регулиране на процесите на обновяване на клетките в организма: фундаментална основа за дългосрочно поддържане на функцията, здравето и активното дълголетие на органите и тъканите при хората". И тази програма, също неслучайно, се ръководи от най-голямата дъщеря на Путин - Мария Воронцова, която е ендокринолог, посочва изданието.

