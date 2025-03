Първата кафява мечка, претърпяла мозъчна операция, се събуди от зимен сън (ВИДЕО)

Кафявата мечка, която през октомври миналата година претърпя новаторска животоспасяваща мозъчна операция, излезе от полухибернация и "изглежда щастлива и здрава", предаде ДПА. Боки, който е на три години и е обитател на зоопарка "Уайлд тръст" в Кент, Англия, страдаше от припадъци, за които се смяташе, че са причинени от хидроцефалия (течност в мозъка). Джон Форд - ръководителят на отдел, който се грижи за мечките в зоопарка, каза , че излизането на Бокиживотното от полухибернация е важен етап от неговото възстановяване след операцията.

"Изглежда ... щастлив и здрав и не сме забелязали никакви негативни признаци от негова страна. Всички негови личностни характеристики са си налице - той е все същият стар Боки, когото обичаме", отбелязва Форд.

"Първата ни работа ще бъде да му върнем малко килограми. По това време на годината наоколо няма много храна - предимно растителност… Ще започнем бавно, няма да бързаме и ще се уверим на 100%, че е здрав", допълни Джон Форд. От персонала в зоопарка уточняват, че Боки е отслабнал с около 30 кг, защото е пораснал, докато е спал, и много енергия е била използвана за това.

