Първи оценки на щетите от обира в Лувъра: Какви са версиите на разследващите?

Щетите от обира в Лувъра се оценяват на 88 милиона евро, въпреки че историческата стойност на откраднатите бижута се смята за далеч по-голяма. Парижкият прокурор Лаура Беко подчерта, че крадците едва ли ще успеят да спечелят дори част от тази сума, освен ако не разтопят предметите. Около 100 следователи работят по случая и въпреки че четирима извършители са били видени да влизат в сградата, полицията смята, че може да са имали съучастници. Те са действали професионално — с изключение на това, че са загубили корона по време на бягството — което кара мнозина онлайн да подозират, че става въпрос за поръчан обир за частната колекция на някой милиардер.

Според Financial Times откраднатите предмети не са били застраховани. Франция сама застрахова колекцията на Лувъра, която включва безценни произведения като Мона Лиза и Големия сфинкс от Танис. Експерти сравняват обира с други големи кражби на изкуство, отбелязвайки, че бижутата често са по-примамлива цел от картините: по-лесно е да бъдат препродадени или разтопени, но за сметка на загубата на незаменимо културно наследство.

Бившият агент на ФБР Тим Карпентър смята, че откраднатите бижута вероятно ще останат непокътнати. „Тези предмети са твърде значими. Най-вероятно ще попаднат в частни ръце като част от незаконна колекция,“ каза той.

