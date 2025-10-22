Войната в Украйна:

22 октомври 2025, 00:13 часа 305 прочитания 0 коментара
2 мача - 17 гола, 3 червени картона! Вечер за историята в Шампионска лига и един италиански гаф (РЕЗУЛТАТИ)

Тазвечерните двубои в Шампионска лига предложиха куп попадения и категорични победи. Гвоздеят обаче представляваха разгромът на Пари Сен Жермен над Байер Леверкузен като гост със 7:2 в мач с два червени картона и издънката на Наполи при визитата на ПСВ Айндховен. "Партенопейците" бяха разбити с 2:6 от нидерландския отбор. 

Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0

Байер Леверкузен (Германия) – Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7

ФК Копенхаген (Дания) – Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4

Нюкасъл (Англия) – Бенфика (Португалия) - 3:0

ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия) - 6:2

Юнион Сен Жилоаз (Белгия) – Интер (Италия) - 0:4

Виляреал (Испания) – Манчестър Сити (Англия) - 0:2

Барселона (Испания) – Олимпиакос (Гърция) – 6:1

Кайрат Алмати (Казахстан) – Пафос (Кипър) – 0:0

Джем Юмеров
