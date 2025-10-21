Белгия: Рязък ръст в използването на изкуствен интелект в медиите

Повече от половината медийни специалисти във Фландрия използват изкуствен интелект ежедневно, а три четвърти - поне веднъж седмично. Това е рязко увеличение спрямо 2024 г., когато едва един на всеки петима е използвал изкуствен интелект всеки ден, сочи на Университета по приложни науки „Артевелде“, цитирано от белгийската агенция Белга. проучването. Само за една година изкуственият интелект се превърна в неразделна част от медийния, комуникационния и дизайнерския сектор на Фландрия, показват данните.

„Инструментите с изкуствен интелект вече не могат да бъдат пренебрегвани в ежедневната работа на фламандските медийни специалисти“, отбелязват изследователите.

Само един на всеки пет журналисти признава, че рядко или никога не използва генеративен изкуствен интелект.

Етичните опасения също се увеличават. Девет от десет журналисти изразяват тревога относно употребата на изкуствен интелект в медиите.

Проучването разкрива липса на ясни политики за използването на изкуствен интелект в много редакции.

„Окуражаващо е, че медийните специалисти стават все по-запознати с изкуствения интелект. Но е обезпокоително, че толкова много хора не знаят как собствената им организация гледа на това. Прозрачността е от решаващо значение“, казват авторите на изследването.

За тазгодишното си проучване Университетът по приложни науки „Артевелде“ е анкетирал 495 комуникационни специалисти, 189 журналисти и 118 дизайнери във Фландрия, както и е провел задълбочени интервюта с експерти в областта на генеративния изкуствен интелект.

