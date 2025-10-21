Рашфорд избухна с нови два гола: как англичанинът възроди кариерата си в Барселона?

Маркъс Рашфорд отново се разписа за Барселона. Този път той вкара два гола на Олимпиакос в Шампионската лига при домакинския успех на каталунците с 6:1. Другите голмайстори за шампиона в испанската Ла Лига бяха Фермин Лопес, който записа хеттрик и Ламин Ямал с гол от дузпа. Почетното попадение за Олимпиакос вкара Ел Кааби, а гостите сами влошиха положението си в 57-мата минута, когато Сантиаго Хезе си изкара втори жълт и съответно червен картон.

Как Рашфорд се озова в Барселона?

Барселона има скаутски доклади за Рашфорд отпреди години, но източници твърдят, че сериозно се е заговорило за негов трансфер преди около година. Имало е преговори относно сделка през януари, но финансите на клуба не са позволявали нови попълнения. Рашфорд в крайна сметка се присъедини към Астън Вила под наем, след като беше изваден от състава на Манчестър Юнайтед от новия треньор на Рубен Аморим. Интересът на Барса остана, но за лятото е имало и други опции. Спортният директор Деко е искал да подпише с Луис Диас от Ливърпул, който в крайна сметка се присъедини към Байерн Мюнхен, докато Нико Уилямс от Атлетик Билбао също е бил цел, преди да удължи договора си с клуба.

Плановете на Ханзи Флик за Рашфорд са се променили в движение

Планът е бил Рашфорд да се адаптира постепенно, да се установи в новата страна и постепенно да усвои това, което треньорът на Барселона иска от него. Но серия от контузии в атакуващите позиции го изтласкаха в основна роля за испанския шампион. С 11 изиграни мача във всички състезания, Рашфорд е един от само четиримата играчи, които са участвали във всеки мач. Другите трима са Педри, Ерик Гарсия и Жул Кунде.

Рашфорд е първи по преки участия за гол в Барселона

С пет гола и пет асистенции, той е първи в Барселона по преки участия за гол в началото на най-важната седмица на отбора от сезона досега. Барса вече победи Олимпиакос в Шампионската лига, като този успех беше нужен, за да се възстанови след загубата от ПСЖ в предишния мач. Тази седмица Рашфорд ще се наслади и на първото си Ел Класико, когато Барса гостува на Реал Мадрид в неделя. Каталунците са на две точки зад лидерите в Ла Лига.

