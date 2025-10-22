Откритие: Кърменето променя имунната система, за да осигури защита срещу рак на гърдата

Изследователи в Австралия са открили как кърменето променя имунната система, за да осигури дългосрочна защита срещу рака на гърдата, и особено срещу агресивния тройно негативен вид, предаде Синхуа, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър". Изследването предлага биологично обяснение за защитния ефект на раждането и показва как това оказва трайно влияние върху имунната система на жената, според авторите му от австралийския Център за онкологични заболявания "Питър МакКалъм".

"Установихме, че жените, които са кърмили, имат повече специализирани имунни клетки, наречени CD8+ Т клетки, които "живеят" в гръдната тъкан десетилетия след раждането", казва водещата авторка на изследването професор Шерин Лой. "Тези клетки действат като локални охранители, готови да атакуват анормални клетки, които могат да се превърнат в рак", допълва изследователката, цитирана от БТА.

Лой отбелязва, че тази защита вероятно се е развила, за да предпазва майките през уязвимия период след бременността, а сега също така понижава риска от рак на гърдата, особено от агресивния тройно негативен вид. Завършването на пълен цикъл на бременност, кърмене и възстановяване на гърдите е довело до натрупване на тези Т-клетки в тях, посочва още Лой, добавяйки, че защитният им ефект е потвърден в предклинични експерименти. "Когато бяха въведени клетки от рак гърдата, моделите с тази репродуктивна история се справяха много по-добре със забавянето или спирането на растежа на тумора, но само ако присъстваха Т-клетки", казва тя.

Данните от над 1000 пациентки с рак на гърдата също показват, че жените, които кърмят, имат тумори с по-голям брой от тези защитни Т-клетки и по-добри нива на преживяемост след поставяне на диагнозата, отбелязват изследователите. Въпреки че някога се е смятало, че хормоналните промени, свързани с бременността, са основен фактор за намаляване на риска от рак на гърдата, настоящото изследване сочи, че ключовият фактор са имунните промени в гръдната тъкан и предполага, че това може да доведе до изцяло нови методи за превенция и лечение.

