Земетресение разлюля Афганистан

21 октомври 2025, 23:27 часа 389 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси афганистанския район Хиндукуш, предадоха световните агенции. Засега няма данни за жертви и щети.

Трусът е бил на дълбочина 244 километра. Той е бил усетен силно в столицата на Афганистан Кабул. Епицентърът му е бил на 205 километра източно от град Кундуз, който има 161 000 жители.

