Земетресение разлюля Афганистан

Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси афганистанския район Хиндукуш, предадоха световните агенции. Засега няма данни за жертви и щети.

Още: Земетресение люшна крайбрежието на Адриатическо море (КАРТА)

Трусът е бил на дълбочина 244 километра. Той е бил усетен силно в столицата на Афганистан Кабул. Епицентърът му е бил на 205 километра източно от град Кундуз, който има 161 000 жители.

Още: Земетресение стресна Варна и Шабла