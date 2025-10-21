Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли на 21 октомври призива на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна по настоящата линия на съприкосновение. Предложението дойде след срещата на републиканеца с украинския лидер Володимир Зеленски в Белия дом в края на миналата седмица, както и след телефонен разговор между Тръмп и диктатора Владимир Путин. Според източници на авторитетни западни медии Путин е поискал цял Донбас, за да има примирие - нещо, което Зеленски категорично отхвърля.

"Достатъчно кръв е пролята, а границите на собствеността са определени от войната и куража. Те трябва да спрат там, където са", написа Тръмп в Truth Social малко след предполагаемата бурна среща със Зеленски, като имаше предвид замразяване на фронта. "Нека и двете страни да претендират за победа, нека историята да реши! Без повече стрелба, без повече смърт, без повече огромни и неустойчиви суми, изразходвани за войната".

Русия искала само "дългосрочен, устойчив мир"

По думите на Лавров, цитирани от BBC, Москва се интересувала само от „дългосрочен, устойчив мир“. Руският външен министър намекна, че замразяването на фронтовата линия би означавало само временно примирие.

Той подчерта, че Русия не е променила позицията си - преговорите между Путин и Тръмп в Аляска от август били основани на концепцията за дългосрочен и устойчив мир, а не за бързо прекратяване на боевете, „което няма да доведе до нищо“.

Лавров се притесни, че ще се забравят "първопричините" за войната

Лавров добави, че призивите на САЩ за „незабавно прекратяване“ игнорирали т.нар. първопричини за войната в Украйна които, по думите му, администрацията на Тръмп някога ясно е признала. Според него прекратяване на огъня в момента би означавало, че „голяма част от Украйна остава под ръководството на нацистки режим“.

Припомняме, че за Кремъл "първопричините" за войната не са империалистическите амбиции на Владимир Путин за още територия и за заличаване на независима държава и нация, а започват с предполагаемото разширяване на НАТО на изток и минават през предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на "нелегитимно" украинско правителство - руски език, култура, православие, медии ("русский мир"). Редица геополитически анализатори, сред които тези от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), считат, че това са фалшиви наративи, с които Путин оправдава агресията и военните си престъпления в Украйна.

"Очевидно Кремъл има своя собствена формула за мир: първо, дълга война, после още малко война... и после още малко", иронизира трагичната ситуация беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Ден по-рано и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли призива на Тръмп за замразяване на фронтовите линии - той също подчерта, че Русия не е променила позициите си по темата. Максималистичните цели на Москва в Украйна поставиха и под въпрос срещата на високо ниво Тръмп-Путин в унгарската столица Будапеща: Среща Рубио-Лавров може да има скоро, Кремъл отрече да е отлагана заради безумните руски искания.