Английска доминация в Шампионска лига: Вихрушка от Арсенал, Холанд няма спирка

Манчестър Сити, Арсенал и Нюкасъл постигнаха категорични победи в двубоите си от третия кръг на Шампионска лига. "Гражданите" надделяха с 2:0 при визитата си на Виляреал. Ерлинг Холанд вкара дежурното си попадение и общо 18-ото си в последните 14 мача за клубния си тим. "Топчиите" пък избухнаха с голова вихрушка за по-малко от 15 минути срещу Атлетико Мадрид за крайното 4:0. "Свраките" от своя страна подчиниха Бенфика с 3:0 у дома.

На "Естадио де ла Серамика" възпитаниците на Пеп Гуардиола свършиха работата си през първата част. Холанд откри резултата в 17-ата минута, разписвайки се в 12-пореден сблъсък. Малко преди почивката Бернардо Силва удвои аванса на Сити. През втората част "гражданите" удържаха натиска на съперника и събраха 7 точки. Испанците имат една в своя актив.

Арсенал пък доминираше над Атлетико Мадрид. Момчетата на Артета обаче се отпушиха през второто полувреме след няколко пропусна през първата част. В 57-ата минута Габриел Магаляеш зададе тон за голово шоу. 7 по-късно Габриел Мартинели се възползва от пробив и пас на Майлс Люис-Скели за 2:0. В 67-ата минута и Виктор Гьокереш се присъедини към авторите на попадения. Отново шведът се разписа след 180 секунди - 4:0. "Артилеристите" продължават с максимален актив от 9 точки, докато мадричани имат 3 пункта.

Появилият се от скамейката Харви Барнс блесна на "Сейнт Джемсис Парк". Той отбеляза в 70-ата и 83-тата минута, за да успокои страстите. Преди него Антъни Гордън откри резултата през първото полвуреме. Нюкасъл записа втора победа в турнира и събра 6 точки. Бенфика продължава без актив с 3 загуби.

 

