Украйна атакува с десетки ракети и дронове, остави без ток град в Русия (ВИДЕО)

Украйна изстреля десетки дронове срещу Русия, съобщават мониторингови канали, близки до Кремъл. По първоначална информация, Киев атакува и с ракети Storm Shadow.

Allegedly, a Ukrainian missile is flying in the direction of Crimea. pic.twitter.com/8BUamitre4 — WarTranslated (@wartranslated) October 21, 2025

В тази връзка, се появиха кадри, на които вероятно се вижда именно ракета, насочена към Крим. По-късно стана ясно, че обект на атаката е бил склад за боеприпаси в Брянск.

Reports indicate a strike in Bryansk targeting an ammunition depot. pic.twitter.com/AYG1xPc7jv — WarTranslated (@wartranslated) October 21, 2025

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз обяви, че силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация са открили и унищожили 57 вражески безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Според него няма пострадали, а оперативните и спешните служби работят на място.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, обаче, се вижда огромен пожар, за който се твърди, че е от енергийна подстанция в град Трубчевск.

На други видеа се вижда също, че част от града е останал без електричество вследствие на удара.

Същевременно се съобщава и за взрив в Суми. По непотвърдена информация, ударено е кръстовище в града.

Има данни за 12 пострадали, сред които са двойка пенсионери, както и мъже на 55 и 70 години, уточниха от прокуратурата.

Видео от момента на взривяването на дрон в Суми бе публикувано от Телеграм канала „Пепел Курск“.