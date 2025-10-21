Войната в Украйна:

Украйна атакува с десетки ракети и дронове, остави без ток град в Русия (ВИДЕО)

21 октомври 2025, 22:45 часа 304 прочитания 0 коментара
Украйна изстреля десетки дронове срещу Русия, съобщават мониторингови канали, близки до Кремъл. По първоначална информация, Киев атакува и с ракети Storm Shadow

В тази връзка, се появиха кадри, на които вероятно се вижда именно ракета, насочена към Крим. По-късно стана ясно, че обект на атаката е бил склад за боеприпаси в Брянск.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз обяви, че силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация са открили и унищожили 57 вражески безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Според него няма пострадали, а оперативните и спешните служби работят на място.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, обаче, се вижда огромен пожар, за който се твърди, че е от енергийна подстанция в град Трубчевск.

На други видеа се вижда също, че част от града е останал без електричество вследствие на удара.

Същевременно се съобщава и за взрив в Суми. По непотвърдена информация, ударено е кръстовище в града.

Има данни за 12 пострадали, сред които са двойка пенсионери, както и мъже на 55 и 70 години, уточниха от прокуратурата.

Видео от момента на взривяването на дрон в Суми бе публикувано от Телеграм канала „Пепел Курск“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
