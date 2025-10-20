Войната в Украйна:

"Атака срещу културното наследство": Макрон се закани да изправи пред съда крадците от Лувъра

20 октомври 2025, 06:02 часа 339 прочитания 0 коментара
Френският президент Еманюел Макрон осъди дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж и я нарече атака срещу културната история на Франция, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Кражбата от Лувъра е атака срещу културно богатство, което ценим, защото е част от нашата история. Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, за да се постигне това", заяви той.

Макрон каза още, че проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност. "Това ще гарантира съхранението и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура", заяви президентът.

Какво е откраднато?

Телевизионният канал BFM TV публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се вижда как един от извършителите, облечен в светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.

Прокурорът Лоре Беко заяви, че са откраднати осем скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон. Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети.

Короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, е била изгубена от крадците по време на обира и по-късно е възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
