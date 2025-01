Първо бяс, после без ток, сега им подпалиха и петролната база: Каръкът на руския град Лиски (ВИДЕО)

Днес, 16 януари, е блокирано движението в района на атакуваното от украински дронове петролно депо във Воронежка област. Става въпрос за нефтената база в град Лиски, където снощи се чуха няколко експлозии и в района беше задействана противовъздушна отбрана. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев вече призна, че съоръжението е ударено и подпалено. Той каза вчера, че били изпратени десетки единици техника за гасенето на огъня.

Вижда се, че той все още гори, а от обекта се издига гъст облак черен дим. Заради последиците от нападението е блокирано движението по пътя Лиски-Давидовка-Копанище (0-5 км). На шофьорите се препоръчва да избягват пътуването в тази посока или да търсят обходни маршрути.

На мястото на инцидента работят служители на пътна полиция, а движението в района на петролната база в Лискинския район е затворено, предават местните власти, цитирани от опозиционния Telegram канал ASTRA.

За потушаването на пожара по-рано се наложи да бъдат изпратени два противопожарни влака, както и допълнителни сили от съседни региони.

Интересното е, че когато погледнете последните местни новини в града, ви се струва, че Лиски трябва да обмисли възможността да се отдели от Русия, коментира естонският блогър Dmitri, който следи изкъсо войната в Украйна.

The oil depot in Lisky, Voronezh Oblast, which was sanctioned yesterday, is still burning.



Interestingly, when you look at the city’s recent local news, it almost feels like Lisky should consider seceding from Russia altogether. In 2023, the city faced a rabies outbreak. In… pic.twitter.com/6WPkc2sdFd