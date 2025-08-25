"Възпитанието, което му липсва": Кое можеше да предотврати Виктор Илиев да се вреже в автобус

Може да го спре евентуално възпитанието, което му липсва. Това каза бившият вътрешен министър адвокат Емануил Йорданов в сутрешния блок на БНТ за безопасността по пътищата и конкретно във връзка с инцидента, в който Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт в София и уби човек. Според него хора като него трябва да разберат, че пътят не е автомобилна писта.

"Задължително е да говорим превантивно. Странното е, че аз поне не съм чул някой да говори за това защо има хора, които мислят, че да нарушават правилата за движение, е геройство", каза още Йорданов.

Според него в тези случаи се върви след събитията, най-лесно е да се промени закона и да се увеличат санкциите. "Вижда се, че простото увеличаване на санкциите не дава никакъв резултат. Това е следствието, а не причината. За причината трябва да мислят педагози, психолози и възпитанието да тръгва от семейството, а след това от училището. В случая за който говорим въпросният водач не мисли дори и за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи нещо, което по негово мнение е геройство, а всъщност е престъпление и то тежко престъпление", добави Йорданов. ОЩЕ: Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

Шофьорският изпит на Виктор Илиев

Този въпрос коментира Красимир Георгиев в сутрешния блок на националната телевизия, като намекна, че той е бил проформа.

По думите му пътят е бил неслучайно избран и въпреки че е бил в близост до кръговото на паметника "Левски", той не е преминал през него, както и че е имал два леви завои, но те са му били осигурени.

Георгиев не намира голяма разлика от клипа, който е гледал за инцидента с АТВ в Слънчев бряг и този с Виктор Илиев.

"Може би трябва дасе види изпита и на този млад водач в Слънчев бряг, но повярвайте той няма да се различава много от изпита на Виктор Илиев", смята Георгиев. ОЩЕ: Съмнения за подменени проби и намеса в доказателствата: Говори адвокат на пометените от АТВ в Слънчев бряг