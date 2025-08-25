Благодаря на кмета, че сплоти семейството ни, в 7 часа всички сме пред банята

Единственото, за което мога да благодаря на кмета на града и на управителя на ВиК - Плевен, т.е. "Въздух и кал", е, че сплоти моето семейство. В 7 часа всяка сутрин се нареждаме пред банята, за да можем да се изкъпем до 9 часа. Толкова сплотени никога не сме били. Думите са на протестиращ срещу безводието плевенчанин. "Така че ВиК ни сплоти, за да може да стоим всеки ден под строй за два часа, когато имаме вода. Но днес ще отида некъпан на работа заради нашите управници, защото днес съм навън, за да протестирам", коментира още той.

"Проблемът на Плевен не е, че в момента няма вода. Проблемът е, че вода няма от години. За мен нещата стоят така - от 1 септември да се спре да се плаща вода докато нещата не се оправят", коментира от своя страна протестираща жена.

Вчера хиляди хора се събраха на протест в Плевен срещу безводието. Градът е изправен пред режим на водата заради засушаването това лято. Протестът започна пред сградата на ВиК - Плевен, която беше обсипана с пластмасови бутилки от минерална вода.