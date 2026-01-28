Спорт:

Уж великата руска армия влезе в историята с едни от най-бавните настъпления в света за последните 100 години

Руската армия е показала най-бавното настъпление за 100 години война в света – по 15 метра на ден. Това показва актуализираната таблица на влиятелния американски мозъчен тръст CSIS (Center for Strategic and International Studies), която демонстрира скоростта, с която напредват атакуващите страни в избрани битки, започвайки от Първата световна война и до настоящия момент - т.е. от 1914 до 2026 година.

В таблицата са добавени битката при Часов Яр, сраженията в Купянското направление и битката за Покровск, която в най-новата си таблица от CSIS са обособили отделно (доскоро тази битка те разглеждаха съвкупно като част от сраженията за агломерацията Авдеевка-Покровск).

Данните показват, че Русия губи средно по 35 000 души на месец. Миналата година тя е превзела 0,8% от територията на Украйна, а през 2024 г. - 0,6%. 

В ключови райони настъплението й протича по-бавно, отколкото през Първата световна война. Така, три руски офанзивни операции са включени в списъка с исторически най-бавните:

  • при Часов Яр – 15 метра на ден; 
  • в Купянското направление – 23 метра на ден; 
  • при Покровск – 70 метра на ден.

За сравнение, в битката при Сома през 1916 г. между британската и френската армия от една страна и германската армия от друга, която е една от най-скъпоструващите и изтощителни битки по време на Първата световна война, войските на съюзниците напредват с 80 метра на ден срещу укрепените германски отбранителни линии. А в битката при Белоу Ууд през 1918 г. американските пехотинци като атакуващата страна са напредвали с по 410 метра дневно.

