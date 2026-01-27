Руснаците взривяват интернет: Скандални цени на хляб, мляко, плодове и зеленчуци, за да има Путин пари за война (ВИДЕО)

През 2025 г. военните разходи и санкциите спрямо Русия доведоха до повишаване на цените на практически всички основни стоки и услуги - от жилищни наеми и комунални услуги до алкохол. В края на годината властите обявиха увеличение на някои данъци за бизнеса и ръст на ДДС от 20% на 22%. Така редица производители веднага обявиха увеличение на цените на своите продукти. А сега, в първия месец на 2026 година, в TikTok и Instagram се наблюдава вълна от клипове на руснаци, които се оплакват от скока в цените на всичко – домати, краставици, хляб, зеленчуци, мляко, водка, кафе и много други.

По този повод независимата рускоезична медия "Медуза" подкани читателите си да изразят гнева си от непропорционалното увеличение на цените и да споделят как са променили навиците си заради този проблем. Изданието пусна въпросник, чиято цел е да се придобие повече представа къде точно в страната какви продукти и услуги поскъпват, как това е променило живота на хората и каква ще е тяхната реакция.

Още: Разследване на BBC: Русия се възползва от международни ресурси, за да гони противници на Путин

Интернет гърми от недоволство, Кремъл не се интересува особено

В интернет се водят оживени дискусии за увеличението на цените след Нова година. Всичко поскъпва - от вносно кафе и сладкиши до основни продукти като зеленчуци, плодове, подправки и мляко.

От 1 януари 2026 г. ставката на ДДС се увеличи от 20% на 22%, а според Росстат инфлацията за първите 12 дни на годината е 1,26%. Цените са се повишили с 1,72% - това обаче са официалните данни.

Междувременно Кремъл заяви, че следи промените в цените и не се притеснява от внезапно увеличение. Според говорителя Дмитрий Песков централната банка работи за поддържане на стабилна инфлация.

Според медийни съобщения няколко компании са изпратили в края на 2025 г. писма до търговски вериги, за да обявят покачване на цените - производителят на чай и кафе Orimi Trade, производителят на сладкарски изделия Choco Pie Lotte KF Rus и други. Експерти смятат, че цените на основните стоки и услуги ще продължат да се повишават през новата година, докато техният асортимент ще намалее значително поради новите бизнес предизвикателства.

Още: Радар за икономика: Най-важните новини на 26 януари 2026 г.

Горива, жилища, транспорт и технологии също поскъпват - най-вече заради нови данъци

През изминалата година акцизите и логистиката доведоха до повишаване на цените на горивата, комуналните услуги, алкохола и цигарите в Русия.

Цените на бензина са нараснали два пъти по-бързо от официалната инфлация. Според данни на Росстат от началото на октомври 2025 г., цените на бензина са се повишили с 10,16% от януари 2025 г.

Цените на жилищата и комуналните услуги са се повишили средно с 12%. Вносните стоки също са поскъпнали значително. Цените на транспорта (товарен и въздушен), превоза, облеклото, обувките, образователните и развлекателните услуги също са се увеличили с 10-15%.

Още: В Русия обявиха, че 250 000 ветерани от войната са безработни, после промениха информацията

Цените на хранителните продукти също са се увеличили. Най-голямото увеличение през 2025 г. е било при рибата – с 22%, кафето – с 15-25%, и чая – с 10-20%. Цената на говеждото месо се е повишила с 14%, а на свинското – с 10%. Цените на сезонните плодове и зеленчуци са се повишили с 15-20%, а на ръжения хляб – с 13,8%. В същото време се съобщава, че цените на редица зеленчуци са спаднали през 2025 г. – зеле (25,9%), картофи (23,4%) и лук (18,1%). Цените на маргарина, брашното и захарта, млечните продукти, тестените изделия, маслото и солта са се повишили, сочат медийни съобщения.

Цената на еднократно пътуване с обществен транспорт се е увеличила с 11,5–19,9% - в зависимост от вида транспорт, като метрото отбелязва най-голям ръст на цените през 2025 г. – понастоящем еднократно пътуване с московското метро струва между 63 и 74 рубли, т.е. малко под един щатски долар.

Очаква се таксите за технически преглед на превозните средства да се увеличат в няколко руски региона през 2026 г. Туристите могат да очакват увеличение на цените на самолетните билети с най-малко 150 рубли поради новия авиационен данък, а цените на хотелите ще се повишат поради туристическия данък, въведен през 2025 г. Пътуването с камиони по федералните магистрали ще поскъпне, а транспортният данък ще се увеличи в някои региони. След въвеждането на технологичния данък цените на смартфоните, лаптопите и друга електроника ще се увеличат с 4-6%.

С вдигането на данъците Руската федерация продължава да пълни хазната и да финансира агресивната война на диктатора Владимир Путин в Украйна, продължаваща вече четири години.

Още: Закрива се масово: Новият бизнес в Русия е изчезваща порода

Прогноза за 2026: цените отново ще се повишат, ще има недостиг на храни

Икономическият коментатор на Радио "Свобода/Свободна Европа" Максим Блънт даде в края на 2025 г. прогноза за това какво очаква руските потребители през настоящата година. Според него цените отново ще се повишат, но ръстът им през 2026 г. може да не бъде толкова силен, колкото мнозина очакват. Това ще се случи, защото значителна част от малките и средните предприятия ще изчезнат и така ще се стигне не толкова до повишаване на цените, колкото до недостиг на храни.

Базовият сценарий е за повишение на цените, което ще бъде свързано не само с увеличение на ДДС, но и с премахване на облекченията за значителна част от малките и средните предприятия, както и с атака срещу прозрачните пазари. С прости думи - това означава, че предприятията на онези бизнесмени, които - по една или друга причина - в момента работят с патенти и т.н., ще бъдат ликвидирани.

Снимка: iStock

Започва лов на тези, които продават чрез пазари или внасят стоки от Китай. Тези стоки ще изчезнат или ще поскъпнат значително, твърди Блънт. Съответно, единственият ограничаващ фактор за повишаването на цените ще бъдат доходите на хората, тъй като те може просто да нямат пари да купуват. Следователно, основните стоки като храна и други артикули ще поскъпнат, докато тези, от които домакинствата могат да спестяват и обикновено го правят – т.е. дълготрайни стоки като дрехи и обувки – вероятно ще се купуват по-малко.

Още: Срив: Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с огромен процент

По отношение на възможната намеса на правителството в ценообразуването, то вече регулира този процес. Повишенията на цените, особено на социално важни продукти, трябва да бъдат одобрени, особено ако ръстът надвишава определена сума - трябва да се направи чрез Федералната антимонополна служба и местните власти. Това е сериозен проблем в Русия в момента и до голяма степен е причина за намаляващата привлекателност на производството на социално важни стоки и продукти, което води до все по-намаляващо производство – от хляб до млечни и други продукти. Ето защо правителството регулира цените. Повишението на цените може потенциално да предизвика нова вълна от дейности от страна на различни регулаторни и инспекционни органи, анализира икономическият коментатор.

Как завръщащите се от фронта ще реагират?

Той добавя и следното: ако приемем, че през 2026 г. ще се стигне до поне частична демобилизация и прекратяване на военните действия в Украйна, то именно тези, които се завръщат оттам, ще изразят гневно недоволство от покачването на цените в Русия.

"Затворът не ги плаши, а и тези хора ще са рискували живота си във войната, но ще започнат да задават въпроси - защо, по дяволите, семейството ми е принудено да плаща за девет яйца толкова, колкото преди войната струваха 18? Рискът от това недоволство е реален и доста висок. Останалата част от населението ще мълчи", казва Максим Блънт.

Още: Недоимък: Руснаците свиват разходите си за Нова година