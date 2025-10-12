Ракетите "Томахоук" за Украйна може да са ядрени: Песков продължи линията на Кремъл с ядрените заплахи (ВИДЕО)

"Много изказвания има, трябва да ги анализираме. Темата с ракетите "Томахоук" е крайно обезпокоителна – това е особено оръжие, може да е конвенционално, може обаче да носи ядрени бойни глави, сериозна работа. Но не може да промени ситуацията на фронта. Но действително е драматичен момент, с растящо напрежение". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за кремълския информационен слуга Павел Зарубин.
Зарубин изрично постави и въпрос ако бъде изстреляна "Томахоук" по цел в Русия дали Кремъл няма да реши, че е ядрено оръжие. Песков отговори, че "преди година-две" имало информация от „нашите специални служби, че Украйна може да създаде "мръсна бомба". "Представете си – ракета с голям обсег на действие лети. И знаем, че може да е ядрено оръжие – какво ще направи Руската федерация?".
В интервюто не стана ясно как мръсна бомба, произведена извън САЩ, може да бъде пригодена да стане ядрена бойна глава предвид спецификациите на ракетите "Томахоук" и да бъде използвана без да има нужда американците да помогнат.
Kremlin spokesman Peskov, commenting on possible Tomahawk transfer to Ukraine, said the missiles are nuclear-capable or could be turned by Ukrainians into long-range "dirty bombs", suggesting Russia would treat their launch as a nuclear strike. pic.twitter.com/DDdajDVolH— WarTranslated (@wartranslated) October 12, 2025
Разузнавателна информация от САЩ за успешни украински удари
Междувременно, Financial Times публикува материал, в който разказва, че САЩ са давали разузнавателни данни на Украйна, за да планира възможно най-добре по какви маршрути да изстрелва дронове, за да поразяват успешно руски рафинерии и обекти от руската енергийнна инфраструктура. Три източника на изданието твърдят, че украинците са избирали целите, а американците са идентифицирали слаби точки в руската ПВО, на каква височина да летят безпилотните летателни апарати, кога да бъдат изстреляни. Крайната цел, след като Украйна от август увеличи атаките срещу руските рафинерии и петролни бази – икономически лост с цел руската икономика да почне да се срива и руският диктатор Владимир Путин да тръгне да преговаря.
Съветникът на Путин Юрий Ушаков обаче обясни, че "киевският режим" не искал да спазва договорености между Путин и Тръмп в Аляска от средата на август. За какви договорености става въпрос Ушаков удобно пропусна да уточни, след като нищо официално не излезе от тази среща като насоки за мирен процес извън евентуална среща между Путин и Зеленски, която руският диктатор упорито отбягва. Ушаков дори заяви, че в Европа имало такава ненавист към руснаците, че даже с американска намеса това не се преодолявало лесно.
The Kremlin claims that Kyiv is not ready for peace. Excuse me, what??— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025
Putin’s aide Ushakov said that Europe has “united in its hatred of Russia” — so much so that “it’s hard to drill through it. Even with an American drill.”
Remind us again — who started all this? pic.twitter.com/JLS1IF3U28
