Шансовете аятолахът да бъде свален - анализ. 13 януари ще е ключов ден дали САЩ ще се намесят (ВИДЕО)

Отделни части на иранските служби за сигурност и иранската армия напускат постовете си, не изпълняват поставени им от режима на аятолах Хаменей задачи и се присъединяват към протестиращите. Това твърди в свое ново видеообръщение Реза Пахлави, наследникът на шаха. Но според близкоизточния анализатор Руслан Трад е абсолютно непроверимо дали твърденията на Пахлави отговарят на действителността – наследникът на шаха говори за 50 000 ирански държавни служители и то основно в сферата на сигурността.

Според Трад, Ислямската революционна гвардия, силите за сигурност и като цяло армията продължават да са верни на аятолаха, а режимът му изглежда готов да убива демонстранти, за да спре протестите.

"Реза Пахлави няма значимо организационно присъствие в Иран. Той няма организирана подкрепа, защото в страната няма сериозно монархическо движение – заключение, което остава валидно според колегите ми "Брукингс". Действайки предимно с дарения от диаспората, без значително институционално финансиране, неговите твърдения, че 50 000 ирански служители са готови да дезертират, са непроверими и, честно казано, неправдоподобни. Видимостта на Пахлави активно подкопава легитимността на протестите, като позволява на режима да представя демонстрантите като инструменти на чужди сили и дискредитираната монархия (действията на тайната полиция през 1970-те до голяма степен насочват подкрепата на обществото в подкрепа на Хомейни). Срещата му с Бенямин Нетаняху през 2023 г. и подкрепата му за израелските удари срещу Иран предизвикаха силна критика от страна на ирански опозиционни фигури и политически затворници, които го нарекоха "предател". Нобеловата лауреатка Наргис Мохамади описа движението на Пахлави като "опозиция срещу опозицията". Продължаващата лоялност на Гвардията остава от решаващо значение, а някои анализатори предполагат, че военният преврат от страна на самата Гвардия представлява по-вероятен сценарий от сваляне на режима чрез протести - това вероятно би довело до още по-авторитарен режим", пише Руслан Трад. Отделно той посочва, че в опозицията в Иран има силни разделения, съответно и няма единство, необходимо за ефективна въоръжена съпротива – НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК!

Пример за това как властта в Иран моментално обърна реториката към външно влияние – САЩ и Израел – е интервю на иранския президент Масуд Пезешкиан. В него той призова и иранските сили за сигурност да действат „решително“ срещу демонстрантите:

Американският фактор

Междувременно, The Wall Street Journal публикува материал, според който на 13 януари американският президент Доналд Тръмп ще бъде запознат с проектосценарии какво биха могли да направят САЩ по отношение на намеса в Иран. Сред обсъжданите опции са и военни действия, но също и нови санкции, кибератаки, подкрепа за опозицията

Днес, 11 януари, председателят на иранския парламент Мохамад Багер Кхалибаф се обърна от пленарната зала към депутатите и ирански народ пред камера – ако САЩ атакуват Иран, Иран ще отговори и легитимни цели ще са както американски войници, така и военни бази, и пристанищна инфраструктура:

Правозащитната организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) обави, че потвърдено 192 души са били убити от иранските сили за сигурност в опит да бъдат спрени огромните протести срещу режима на аятолах Хаменей. Има обаче различни данни – Axios например цитира израелски и американски източници, според които убитите са в пъти повече. Има данни и за поне 2600 арестувани. Отделно, има и данни, цитирани от Forbes, че Иран ползва военни заглушители, за да спира връзката с терминали Starlink – интернет достъпът в страната е прекъснат в много голям степен. Това затруднява много комуникацията и координацията между демонстрантите и връзката им с външния свят - Още: Иранските сили стрелят още повече по протестиращи, броят на убитите расте (ВИДЕО)