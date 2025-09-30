Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

В двете страни от Западните Балкани - Сърбия и Черна гора, хората притежават най-много оръжия в Европа - 39 броя на 100 жители. Повече от тях има само в Съединените американски щати и разкъсвания от война Йемен. С други думи, всяко средно домакинство в Сърбия има едно оръжие. За много граждани в Сърбия и Черна гора оръжията са част от традицията и част от ежедневието. Знак за свобода и признание.

Кристиян Голубович свидетелства за това в немски документален филм, предава сръбския клон на "Дойче Веле". 50-годишният мъж, с цветна бейзболна шапка и много татуировки, винаги е имал достъп до оръжия и има изключително криминално минало - бил е част от прословутата гангстерска сцена в Белград през 90-те години. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Оръжия, докъдето погледът стига

Донесено е от мазето и от тавана - във всеки случай от частни къщи. В един склад в Белград има купища пистолети, хиляди пушки и спретнато подредени автомати. Сандъци, пълни с гранатомети и боеприпаси, стоят до стената. Има дори ракетни установки в ъгъла на стаята. Така изглеждаше през 2023 г., когато сръбски мъже и жени доброволно донесоха оръжие в центровете, създадени от Министерството на вътрешните работи на Сърбия. Те искаха да премахнат наследството от военното време, когато оръжията циркулираха сред хората и след това се предаваха като семейни реликви или се озоваваха на черния пазар.

Четиристотин и петдесет километра на юг, в Черна гора, ситуацията е подобна. И почти всяко домакинство там притежава оръжие. Броят на убийствата там също е много висок спрямо средния за Европа.

Една от причините за това е организираната престъпност: враждуващите кланове водят ожесточени битки от години – в региона, но и в цяла Европа.

Полицейските служители оценяват дейността на черногорската мафия като "висок риск", но досега не са успели да разбият мрежите им. Оръжията се транспортират, придвижват и оттам стигат до Западна Европа.

Балша Джуришич, полицай от специална част, показва конфискациите от нощните си проверки: от автоматични оръжия до големи количества кокаин - всичко може да се намери. ОЩЕ: Заподозреният за стрелбата в Черна гора почина след опит за самоубийство