Войната в Украйна:

Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

30 септември 2025, 14:30 часа 154 прочитания 0 коментара
Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

В двете страни от Западните Балкани - Сърбия и Черна гора, хората притежават най-много оръжия в Европа - 39 броя на 100 жители. Повече от тях има само в Съединените американски щати и разкъсвания от война Йемен. С други думи, всяко средно домакинство в Сърбия има едно оръжие. За много граждани в Сърбия и Черна гора оръжията са част от традицията и част от ежедневието. Знак за свобода и признание.

Кристиян Голубович свидетелства за това в немски документален филм, предава сръбския клон на "Дойче Веле". 50-годишният мъж, с цветна бейзболна шапка и много татуировки, винаги е имал достъп до оръжия и има изключително криминално минало - бил е част от прословутата гангстерска сцена в Белград през 90-те години. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Оръжия, докъдето погледът стига

Донесено е от мазето и от тавана - във всеки случай от частни къщи. В един склад в Белград има купища пистолети, хиляди пушки и спретнато подредени автомати. Сандъци, пълни с гранатомети и боеприпаси, стоят до стената. Има дори ракетни установки в ъгъла на стаята. Така изглеждаше през 2023 г., когато сръбски мъже и жени доброволно донесоха оръжие в центровете, създадени от Министерството на вътрешните работи на Сърбия. Те искаха да премахнат наследството от военното време, когато оръжията циркулираха сред хората и след това се предаваха като семейни реликви или се озоваваха на черния пазар.

Четиристотин и петдесет километра на юг, в Черна гора, ситуацията е подобна. И почти всяко домакинство там притежава оръжие. Броят на убийствата там също е много висок спрямо средния за Европа.

Една от причините за това е организираната престъпност: враждуващите кланове водят ожесточени битки от години – в региона, но и в цяла Европа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Полицейските служители оценяват дейността на черногорската мафия като "висок риск", но досега не са успели да разбият мрежите им. Оръжията се транспортират, придвижват и оттам стигат до Западна Европа.

Балша Джуришич, полицай от специална част, показва конфискациите от нощните си проверки: от автоматични оръжия до големи количества кокаин - всичко може да се намери. ОЩЕ: Заподозреният за стрелбата в Черна гора почина след опит за самоубийство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Черна гора Сърбия оръжия гранатомет
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес