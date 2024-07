Расте броят на жертвите след руския удар по Днипро на 3 юли (ВИДЕО)

Броят на жертвите на руското нападение с ракети и дронове в Днипро (Днепропетровска област) на 3 юли нарасна на осем - 72-годишна жена почина в болницата, съобщи губернаторът Серхий Лисак.

Друга жертва - 58-годишна жена - е починала в болницата вечерта на 4 юли, каза по-рано той, цитиран от Kyiv Independent.

Над 50 души бяха ранени при нападението, което нанесе щети на търговски център, училища, детски градини и медицински заведения.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has published footage of a strike on the city of Dnipro



It is reported that there are already 5 dead and 34 wounded. Mourning has been declared in Dnipro for tomorrow. pic.twitter.com/xlcMn9gbXW