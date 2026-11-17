Руски военен транспортен самолет „Ан-12“ се разби късно във вторник в сибирската Кемеровска област, съобщиха руските медии. По последни данни при катастрофата са загинали общо 19 души.
💥 Death toll from Russian military plane crash rises to 19 A “technical malfunction” has been cited as the preliminary cause of the crash. The An-12 crashed into a field about 5 km short of the airfield.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
Губернаторът Иля Середюк информира за самолетна катастрофа край село Ягуново в официалния си канал в платформата за съобщения MAX, но не уточни какъв е разбилият се самолет, допълва британската агенция. Като евентуална причина за инцидента се посочва техническа неизправност, като според някои източници става въпрос за теч на авиационно гориво.
Самолетната катастрофа се е случила само на 5 километра от пистата. Според очевидци, машината е опитала да извърши аварийно кацане.