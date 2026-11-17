Ударите по Кримския мост снощи са били планирани така, че да поставят Владимир Путин в неловко положение точно преди важната му среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин в четвъртък, която трябва да се проведе в Шънджън, Китай. Атаката е целяла да покаже колко слаб е всъщност Путин и тя бе постигната. "Планирахме го като символичен жест преди срещата между Тръмп, Путин и Си, за да покажем, че Путин е слаб", е заявил пред The ​​Times украински офицер, участвал в операцията.

Припомняме, че първият удар по моста бе нанесен в нощта на 16 ноември, а втората атака последва в нощта срещу 17 ноември. След втория удар в рамките на 24 часа, арката на моста, заедно с част от автомобилния участък се срутиха във водата, спирайки напълно движението, а отломките, според мониторингови канали, са блокирали преминаването на кораби под моста.

Още: Кримският мост е извън строя до края на войната: Финландски анализатор

За успеха на атаката потвърди и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Съдейки по кадрите, разпространявани в медиите, украинската атака е била успешна, каза той пред журналисти в Брюксел преди срещата на Контактната група за отбрана на Украйна "Рамщайн".

"Разбира се, видях медийните кадри. Мисля, че е важно Украйна да се защитава. А това означава също, че логистичните центрове са обект на атаки. Това е неизбежно и те го правят", каза Рюте. Той добави, че тепърва ще се изясняват всички обстоятелства около атаките, но "поне съдейки по медийните кадри, изглежда, че те са били успешни", добави Рюте.

"Това ще си остане нашата малка тайна": Какво слиса най-много руснаците при удара на Кримския мост