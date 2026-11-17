"Ще разпределим нашите военни сили там, където са най-необходими за американците и където са най-необходими от военна гледна точка, което, както се посочва в националната стратегия за сигурност, е Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион, отблъскване чрез отричане по първата верига острови. Това не означава изоставяне на Европа. По-скоро означава различна, пребалансирана връзка с нашите съюзници". Това каза заместник-военният министър на САЩ Елбридж Колби.
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: We're going to allocate our military where it's most needed for Americans and where it's most needed from a military point of view, which, as the national security strategy sets out, is the Western Hemisphere and the Indo-Pacific, deterrence by denial along the first island chain. That doesn't mean abandoning Europe. Rather, it means a different, rebalanced relationship with our allies.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
"Разбираме какво се случва тук в Европа. Обръщаме голямо внимание на това. Разбираме, че Русия възстановява своята военна мощ, но ние работим по наш график", каза още той.
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: We understand what's going on here in Europe. We're paying a lot of attention to it. We understand that Russia is rebuilding its military. https://t.co/bCac5qubMN— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
"НАТО сега трябва да се адаптира към този нов свят. Ние определено можем да продължим да работим заедно. Освен възможността, има и сигурността, че можем да продължим да работим заедно, но трябва да се адаптираме в процеса на това", увери още той.
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: NATO now needs to adapt to this new world. We definitely can keep working together. More than the possibility, there's the certainty that we can keep working together, but we need to adapt in doing so. https://t.co/F1sYVswSTh— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Колби направи изявленията си по време на заседание в централата на НАТО в Брюксел на Контактната група за отбраната на Украйна, в която участват около 40 държави, подкрепящи Киев. На форума се изказа и украинският президент Володимир Зеленски.