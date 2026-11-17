Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че руски дрон е прелетял над столицата Кишинев, и обеща да продължи да настоява за налагането на допълнителни санкции срещу Москва, предаде Ройтерс. „Тази вечер няколко руски дрона нарушиха въздушното ни пространство, като един от тях прелетя над Кишинев и предизвика тревога сред жителите“, написа Санду в социалната мрежа Х.

⚡ Drone spotted flying over Chișinău The drone was visually identified as a Russian Geran-2 kamikaze drone. Moldova has closed its airspace. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

„Войната на Русия заплашва цяла Европа. Молдова е на страната на мира. Ще продължим да настояваме за санкции срещу Москва, да подкрепяме Украйна и да укрепваме отбранителните си способности с помощта на партньорите си.“

Още: За да не я изнудва Русия: Молдова обяви нов електропровод с Румъния (ВИДЕО)