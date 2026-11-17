Депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков определи проектобюджета за 2027 г. като „възможно най-социалния“. Той коментира комуникацията между парламентарната група и министрите, предвидените социални разходи, мерките срещу поскъпването и защитата на българските земеделски производители. По думите му през последните месеци се е наблюдавало разминаване в информираността между управляващите и опозицията. Джиков даде за пример заседания на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по земеделие, на които представители на опозицията са пристигали предварително подготвени с информация за предложения, които все още не са били официално представени от съответните министерства.

„Реално погледнато, то няма как по друг начин да бъде, тъй като те управляваха много години и голяма част от тази висша държавна администрация все още е назначавана от тях“, посочи депутатът. Според него това поражда притеснения дали няма да има опити за саботиране на управлението и дали администрацията ще бъде лоялна към поставените цели.

Джиков обаче уточни, че не би поставил всички министерства под един знаменател. Той посочи, че заедно с председателя на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев изискват предварителна подготовка и обсъждане на всяко предложение с Министерството на земеделието и храните. По думите му подобна комуникация има и с Министерството на околната среда и водите, където се обсъждат проектобюджетът и предстоящите промени в Закона за водите.

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Депутатът се съгласи с оценката, че през последните години парламентът е бил сведен до орган, който основно гласува предложенията на изпълнителната власт. „Поведенето на управляващите, политическия кораб, на лидерите на няколко политически партии, които управляваха, сведоха парламента до едно натискане на копчета. Именно и заради това рейтингът на парламента през последните 7-8 години беше изключително нисък“, коментира той.

Според Джиков една от основните задачи на управляващите е да върнат ролята на парламента като водеща институция в парламентарната република. Основната част от разговора беше посветена на проектобюджета за 2027 г. Джиков заяви, че това е „възможно най-социалният бюджет“, като обясни, че възможностите за допълнителни разходи са ограничени заради състоянието на публичните финанси и процедурата по свръхдефицит.

„Ние сме ограничени откъм възможността да раздаваме пари на калпак, както се казва. На практика трябва да възстановим публичните финанси в една нормалност, за да може да върнем доверието в нашите партньори“, посочи той.

По думите му в проекта са заложени допълнителни 245 млн. евро за социално подпомагане и увеличаване на помощите за отопление. Пенсиите се предвижда да нараснат със 7,8%. Сред основните акценти са мерките за подкрепа на младите семейства заради демографската криза. Помощта по време на бременност се увеличава с 43,5%, а еднократната помощ при раждане на дете – с 56,5%. Месечните детски добавки се увеличават с 18,5%.

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Предв0ижда се и увеличение на обезщетението за майчинство през първите две години – от 398 на 450 евро месечно, което е повишение с над 12%. Данъчното облекчение за деца на работещи родители ще бъде увеличено с 63%, а месечните помощи за деца с увреждания ще достигнат 704 евро.

В сферата на здравеопазването са предвидени допълнителни 30 млн. евро за лекарите специализанти. Водещата на предаването отбеляза, че в бюджета не са включени лекарите без специалност, акушерките и медицинските сестри, за които също има искания за по-добро заплащане.

В образованието се предвижда увеличение на стипендиите за учащите с 20%, а подпомагането за докторантите – с 12,5%. Допълнителни 45 млн. евро са заложени за общежития, детски градини и ясли, училища и ремонти. Учителските заплати се предвижда да бъдат увеличени със 7,5%, а за професионално-техническо образование и квалификация са осигурени още 10 млн. евро.

За наука и приложни изследвания също са предвидени допълнителни средства. В бюджета са заложени 22,8 млн. евро за спортна инфраструктура, спортни салони и детски площадки. За началото на строителството на националната детска болница са осигурени 50 млн. евро.

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По повод критиките на опозицията за очаквания бюджетен дефицит, инфлацията и увеличаването на държавния дълг Джиков заяви, че заложените средства за капиталови разходи не представляват „празен чек“. Той направи паралел с критиките на Асен Василев към предходния бюджет, когато той говореше за 1 млрд. лв. за „тоалетна хартия, кафета и т.н.“. „А то какво се оказа – че този 1 милиард е абсолютно разпределен. Като почнеш от 60 милиона помощи за транспортния сектор, 200 и кусур милиона за избори, 180 милиона за земеделците и така нататък“, посочи депутатът.

Той коментира и средствата, предвидени за инфраструктурни проекти, включително за околовръстните пътища на София и Пловдив. По думите му само околовръстният път на София ще струва над 1 млрд. евро и дори заложените средства няма да бъдат достатъчни. Друга тема в разговора бяха предвидените около 2 млрд. евро за компенсации заради повишаването на цените на горивата и енергията. Джиков обясни, че средствата трябва да послужат като буфер, който да не позволи икономическата криза да прерасне в социална.

Той определи ситуацията в Европа и България като изключително сериозна заради съчетаването на енергийна, икономическа и демографска криза. По думите му войната в Украйна оказва влияние върху енергийните пазари, а конфликтът в Иран допълнително задълбочава кризата с горивата. Към това се добавят проблемите с логистиката, транспортните разходи и застраховките, както и затрудненията при преминаването на горива през Ормузкия проток.

В разговора беше засегната и защитата на българските производители от натиска на големите търговски вериги. Джиков заяви, че земеделските стопани дълго време са били принудени да продават продукцията си под себестойност, тъй като веригите държат около 80% от пазара на хранителни стоки. „Досега ние не преговаряхме, защото нямаше държава. Досега идвахме, тъй като тези вериги държат 80% от пазара вече на храни и без тях не можем. С риск да си изхвърлим продукцията, ние продавахме под себестойност“, обясни той.

Депутатът посочи, че според официалното преброяване на земеделските производители в България между 2010 и 2020 г. броят им е намалял с 220 000. По думите му много от тях са се отказали от производството заради липсата на пазар и невъзможността да реализират продукцията си на печалба.

Джиков заяви, че промените в законите за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите са дали повече инструменти на регулаторите да контролират нелоялните търговски практики. Той уточни, че броят на тези практики е увеличен от 12 на 32.

Като примери за натиска върху производителите той посочи изискванията на търговските вериги за отделяне на средства за реклама и маркетинг, удръжки за рекламни материали и доставки на големи количества продукция на цени под себестойността.

„Най-тъжното в тази картинка и липсата на държавност и на институции беше, че тази цена я плащаха производители, които фалираха, и потребители, които плащаха надценки от 100, 120, 150%“, коментира депутатът.

В края на разговора Джиков съобщи, че до Нова година се очаква да бъде внесен закон за кооперирането на земеделските производители. Целта е те да могат да обединяват продукцията си, да осигуряват необходимите количества и да бъдат по-силни партньори на големите търговски вериги. Предвиждат се и промени в Българската банка за развитие, която да предложи специални пакети за земеделските производители, както и промени в данъчната уредба и Закона за ДДС.

„Аз мисля, че хората се кооперират в години на трудности. Ние сме именно в такова време. Даже и немският земеделец не желае да споделя печалбата с колегата си. Но именно трудностите, животът, пазарът ги е накарал да се кооперират. Това е пътят на успеха“, заяви Тодор Джиков.