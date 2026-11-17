Апелативният съд в Печ наложи условна 14-месечна присъда с изпитателен срок от две години и два месеца на мъж, който през 2025 г. е заплашил да убие тогавашния министър-председател Виктор Орбан, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. Мъжът е осъден за подготовка за извършване на убийство, съобщиха от съда. Решението е окончателно, се посочва в изявлението.

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Мъжът е заснел две видеа с телефон, собственост на баща му, и ги е публикувал в ТикТок през юни 2025 г. В първото видео той заплашва да убие Орбан, а във второто потвърждава намерението си, се казва още в становището на съда. Зрител на видеото е подал сигнал в полицията, която е предприела съответните действия, предаде БТА. В изявлението се посочва, че по-рано мъжът е записал няколко видеоклипа, в които говори за решението си да убие Орбан, и призовава да бъде последван примерът му, но не ги е публикувал.

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На първа инстанция районният съд в Сексард го осъди условно на 21 месеца с изпитателен срок от две години и два месеца, като му забрани да доближава Орбан и да прави подобни заявления в социалните мрежи. Освен това му бе наложено ограничение в ползването на интернет - може да го прави единствено през собствения си телефон.

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Апелативният съд намали продължителността на наказанието, като запази непроменен изпитателния срок, и забрани на мъжа да публикува публично достъпно съдържание в интернет през този период.