Украйна трябва незабавно да премахне предполагаемите ограничения срещу рускоезичното си население. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на срещата на върха за Източна Азия във Филипините, предадоха руски медии. Той заяви, че Кремъл не е променил целите си във войната срещу Украйна и че Москва ще продължи да се придържа към тях. „Ограниченията върху правата на рускоезичните в Украйна трябва да бъдат премахнати незабавно, а не да бъдат обект на преговори“, каза той.

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Лавров също така остро критикува възможността за разполагане на чуждестранни войски в Украйна, твърдейки, че това би означавало европейските страни да влязат във война срещу Русия. Освен това, външният министър разкритикува Европа за опита ѝ да се присъедини към преговорите за бъдещата архитектура на сигурността в региона. Лавров заяви, че Европа се опитва да се „вмъкне“ в процеса на преговори. Тяхната цел е да изградят система за сигурност не с Москва, а срещу нея.

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Същевременно руският министър призна, че Европа все пак ще трябва да се включи в създаването на нова архитектура за сигурност в региона. Лавров заяви още, че Кремъл не е получил официална информация, че френският президент Еманюел Макрон е готов да представлява Европа на преговорите.

Мирните преговори

Припомняме, че помощникът на Путин Юрий Ушаков по-рано заяви, че Русия не е дала съгласие за участието на Европа в мирните преговори за войната в Украйна, както съобщиха Съединените щати. Ушаков също така заяви, че преговарящите все още имат „много работа“, за да привлекат европейците.

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Същевременно президентът Володимир Зеленски обяви, че Съединените щати и Москва са се споразумели да разширят формата на тристранните преговори, за да включат европейски представители. Според президента, Европа може да бъде представена на тези срещи от екипи от E5 – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, както и от представители на Европейската комисия, Европейския съвет и НАТО.