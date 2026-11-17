Силният анестетик пропофол е причинил смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис в клиника в Атина на 9 септември тази година, показва експертиза, изготвена от специалисти на Солунския университет „Аристотел“, цитирана от телевизия Скай. По информация на телевизионния канал заключението е придружено от библиография за други смъртни случаи след прилагане на пропофол. Сред тях е и смъртта на Майкъл Джексън през 2009 г. Заключението на университетската лаборатория по съдебна медицина и токсикология ще бъде изпратено на следователя по случая.

Какво представлява пропофолът?

Пропофолът е мощен интравенозен анестетик и седатив. Поради възможните усложнения, особено при бърз прием или в съчетание с други вещества, той се използва изключително в болнична или строго контролирана клинична среда, предимно от анестезиолози. В случая с Мазонакис той е бил приложен в лекарски кабинет по време на процедура на плазмафереза от лекарка, която заедно със съпруга си е обвиняема за причиняване на смъртта на Мазонакис.

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По сведения на Скай в клиниката, където Мазонакис почина, са търсили с помощта на изкуствен интелект информация как трябва да се действа при прием на пропофол и мидазолам, който е лекарство от класа на бензодиазепините със сънотворно, седативно и амнезично действие. Първоначалните токсикологични анализи откриха в кръвта на певеца и следи от бензодиазепини.

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