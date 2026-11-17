Украинският президент Володимир Зеленски предложи съюзниците му да прехвърлят в Украйна ракетите-прехващачи за ПВО системите Patriot и IRIS-T от съществуващите си арсенали. В замяна Киев ще прехвърли на партньорите си ракетите, които вече е поръчал от Съединените щати, и тези, които ще бъдат произведени в бъдеще. Президентът направи това предложение по време на речта си на 37-ата среща на върха в Рамщайн в централата на НАТО.
Zelensky: We have a very practical proposal. Ukraine needs Patriot and SAMP/T interceptors from the stocks you already have right now. And in return, we can give you new missiles that Ukraine has already ordered when they are produced. This is not a donation. It's an exchange. You give us the missiles we need now, and you get newer and better missiles in return. We all understand that there are long waiting lists for new interceptors, but we need them here and now, and you need to refill your arsenal.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
„Това не е дарение. Това е размяна: вие ни давате ракетите, от които се нуждаем сега, а в замяна получавате по-нови и по-добри ракети. Всички разбираме, че има дълги списъци с чакащи за нови прехващачи. Но ние се нуждаем от тях тук и сега, а вие трябва да попълните арсенала си, така че това е начин да решим нашия належащ проблем и да ви помогнем да получите по-нови ракети за собствената си отбрана. Разбира се, аз вярвам, че това е честна сделка и моля Съединените щати, моля, не отлагайте това; подкрепете ни“, каза украинският лидер.
Zelensky: I ask the United States: Please do not delay this delivery, if it's possible. Support us more. The damage caused by Russian ballistic missiles in Ukraine is not just about our losses. It's not just about making our position in peace talks weaker. It's also a threat to all of you, because every successful Russian strike makes Russia more aggressive, more demanding and less willing to compromise. We urgently need missiles for our shoulder-fired defense systems and air-to-air missiles for our fighter jets. Please look at these needs too. This is absolutely critical.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Той добави, че противовъздушната отбрана остава ключов приоритет за Киев, тъй като Русия атакува Украйна ежедневно с дронове „Шахид“, крилати и балистични ракети. Президентът подчерта, че все още има много налични ракети-прехващачи „Пейтриът“ в световен мащаб, които биха могли да бъдат прехвърлени в Украйна, особено тези, които са на склад в Съединените щати, Европа и други партньори.
„Те не трябва да стоят в складове. Трябва да са в батареите за противовъздушна отбрана“, подчерта президентът, добавяйки, че щетите от руските балистични ракетни удари надхвърлят загубите на Украйна и отслабват позицията на Киев в мирните преговори. „Това е заплаха и за всички вас, защото всеки успешен руски удар прави Русия по-агресивна, по-взискателна и по-малко склонна към компромиси“, категоричен е той.
Zelensky: The world has enough interceptors, and America has them. Some European countries have them, and some of our other partners around the world have them too. These interceptors should not be sitting in warehouses. They should be in air defense batteries protecting our cities, towns and villages from Russian strikes and saving lives. Please help us make this happen. You have these interceptors, and you can provide them to us.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Украйна се нуждае от още изтребители и боеприпаси
Зеленски заяви също, че Украйна се нуждае от още 40 изтребителя F-16, за да действа ефективно, особено защото съществуващите западни изтребители на въоръжение в Силите за отбрана се нуждаят от обновяване. Президентът подчерта и необходимостта от получаване на повече боеприпаси за самолетите.
Zelensky: We need more fighter jets, more F-16s. Let's work together to make this happen. Specifically, we need 40 more F-16 fighter jets. https://t.co/Wo58kYkUCH— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
„F-16 е мощен изтребител, но изисква и много поддръжка. Той трябва да прекарва много време на земята в ремонт и подготовка за обратен полет, което означава, че F-16, които имаме сега, тези, които свалят руски атентатори самоубийци и ракети, прекарват много време в ремонт, вместо да летят. Затова се нуждаем от повече изтребители, повече F-16“, подчерта президентът.
„Европа разполага с повече самолети „Мираж“, и подготвянето на „Рафал“ отнема време, обучение, подготовка и всичко това. Но самолетите „Мираж“ могат да бъдат използвани веднага. Европа може да ни помогне с това. Моля, вземете това решение“, призова той.
Zelensky: Europe has more Mirage jets, and getting Rafale ready takes time, training, preparation and all of that. But Mirage jets can be put to work right now. Europe can help us with this. Please make this decision. https://t.co/Y3hsLStZDs— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Зеленски припомни, че Москва получава подкрепа от Пхенян под формата на ракети. „Северна Корея доставя на Русия балистични ракети и в големи количества. Така че ние трябва да имаме баланс. Трябва да получим ракетите, от които се нуждаем от вас, точно както Русия получава ракети от своите приятели“, категоричен бе той.
Zelensky: North Korea is supplying Russia with ballistic missiles, and in large numbers. So we need to have a balance. We need to get the missiles we need from you, just as Russia gets missiles from its buddies. https://t.co/6QhYPtOreh— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Украинският президент призова и за повече финансиране за Киев. „Ние се нуждаем от повече финансиране за производство на дронове. Първо на първо, за фронтовата линия и за всички видове мисии, но също и за операции като тези. Операции, които са свързани със справедливостта. Русия трябва да усети последствията от войната си и от отказа си да предприеме стъпки към деескалация“, заяви Зеленски, явно визирайки снощния удар, извадил от строя важния за Русия Кримски мост.
Zelensky: We need more funding to produce drones. First of all, for the front line and for all kinds of missions, but also for operations like these. Operations that are about justice. Russia must feel the consequences of its war and its refusal to take steps toward de-escalation.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
„Все още има 21 милиарда евро в неизползвани SAFE средства и ние трябва да използваме тези пари за съвместни проекти с Украйна. Ще бъде грешно да имаме тези пари на разположение и да не ги използваме за защита на Украйна и да не ги използваме за защита на европейското бъдеще, което споделяме всички", добави той.
Zelensky: There are still 21 billion euros in unused SAFE funds, and we should use this money for joint projects with Ukraine. It would be wrong to have this money available and not use it to defend Ukraine and not use it to protect the European future we all share. https://t.co/MkqMO3pXrl— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Нуждата на Украйна от противовъздушна отбрана: Какво е известно?
По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че в нощта на 17 ноември Русия е изстреляла седем балистични ракети само по два моста в Киев. Четири от тях са атакували Южния мост, а три – Северния. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че Русия е използвала стотици бойни дронове и балистични ракети, за да атакува Украйна . Точният брой изстреляни балистични ракети не се съобщава. Докладът обаче ясно посочва, че Силите за отбрана не са свалили нито една балистична ракета, изстреляна от окупаторите.