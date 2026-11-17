"(...) тя е напълно убедена, че нашият труд няма как да не струва поне много повече от това, с което тя вече има опит". Това е ключова част от отговор на BG Elves след гостуване на Диана Дамянова в Студио Actualno. Дамянова каза следното: "Аз ще покажа колко струват тези хора. Ще проследя пътя на парите. Аз знам колко струва това. Във Facebook се плаща с карта, там всичко се вижда. Аз ще проследя всичко за тези хора" - ОЩЕ: Диана Дамянова ексклузивно пред Actualno: Ще разкрия всичко за BG елфите (ВИДЕО)

Същественото в отговора

"В страниците на BG Elves няма вързана банкова сметка, защото ние абсолютно никога не сме плащали за реклама. Сиреч, точната сума е 0 лева, а след превалутирането, сумата е 0 евро - zero.

Българските елфи винаги са разчитали на своята аудитория за да достига далеч извън "балона", засягаме всякакви актуални теми и винаги сме се опитвали да добавим нещо креативно от себе си, за да бъде съдържанието ни достатъчно "закачливо" така, че дори хора като ***** ********** да не могат да му устоят.

Тук приключва сагата с "парите на Елфите" и започва излагацията на биещата се в гърдите "ескпертка", защото за разлика от нея, ние нямаме претенции да сме експерти, за нас говорят резултатите".

"Елфите" твърдят, че показват данни за "най-слабата си страница" - а пълният отговор можете да откриете на страницата им във Facebook: