„Ясно е, че безотговорната и скъпа война в Иран трябва да приключи. Тя трябва да приключи днес“. Това заяви лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис. Припомняме, че Демократическата партия записа убедителна победа на междинните избори на 3 ноември, като ще има контрол и над двете камари на Конгреса. Мандатът им обаче започва официално на 3 януари 2027 година.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: What is clear is that the reckless and costly war of choice in Iran needs to end. It should end today. It's been a disaster for the American people. It's skyrocketed costs, including gas prices on the American people, food prices on the American people, diesel prices on the American people. It's unacceptable. And the American people completely and totally rejected it.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
„Войната в Иран се превърна в катастрофа за американския народ. Тя взе мащабни размери, отразени в разходите, включително цените на бензина върху американския народ, цените на храните върху американския народ, цените на дизела върху американския народ. Това е неприемливо. И американският народ напълно и тотално я отхвърли“, категоричен бе той.
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