Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби отправи критики към ударите на Украйна със среден обсег, дълбоко в тила на Русия. Той смята, че Украйна трябва да се съсредоточи върху удари със среден обсег, за да наруши руската логистика и да предотврати настъплението на руските войски по фронтовата линия. Колби заяви това в началото на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна – Рамщайн-37, която се провежда в Брюксел.

„Украинските въоръжени сили с право се фокусираха върху защитата на фронтовите линии, прилагайки иновативна кампания от удари със среден обсег, използвайки най-новите технологии и тактики за дронове, за да нарушат логистиката и да предотвратят руското настъпление“, подчерта Колби. Според него този подход се е оказал много ефективен.

Както отбеляза Колби, фокусирането върху подкрепата на Украйна на фронтовата линия, както и подкрепата за нейните удари със среден обсег, е най-ефективният начин за осигуряване на отбраната на Украйна, което според американците създава условия за прекратяване на войната. Колби смята, че това е така, защото успешната украинска отбрана, която предотвратява руска офанзива, значително намалява ползите, които Москва може да очаква от продължаването на войната.

Той призна, че Киев дори си е върнал определени територии, като отдаде заслуженото за това на европейските страни, американския президент Доналд Тръмп и тенералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Украйна дори е спечелила някоя и друга територия, тъй като Европа се е заела да поеме инициативата. Това се е случило благодарение на президента Тръмп, благодарение на лидери в Европа като генералния секретар Рюте“, каза той.

Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: Ukraine has even gained some territory as Europe has stepped up to take the lead. It has happened thanks to President Trump, thanks to leaders in Europe like Secretary General Rutte. https://t.co/kJx4Qp8QsN — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Ударите с голям обсег „не спират руското настъпление“ по фронтовата линия

Същевременно представителят на Пентагона разкритикува ударите на Украйна с голям обсег дълбоко в тила на Русия, тъй като тези удари, според него, са насочени към уж нараняване на руското население. „Въпреки че общественото внимание е съсредоточено върху зрелищността на дълбоките удари, целящи да навредят на руското население, нашата оценка е, че тези удари не са били ефективни за прекратяване на войната, нито са допринесли за възпиране на руското настъпление на фронтовата линия“, каза Колби.

Той също така нарече руския търговец Wildberries обект на „гражданска инфраструктура“. „Освен това, подобни удари, особено тези, насочени към гражданска инфраструктура като Wildberries, вероятно са засилили решимостта на руската общественост и желанието на Кремъл за ескалация“, каза Колби.

Той твърди, че балансът на предимствата при ударите на далечни разстояния би могъл да е в полза на Москва. „Това не означава, че Украйна трябва да бъде принудена да се бори с вързани ръце зад гърба. По-скоро трябва да сме наясно, че нашата подкрепа трябва да бъде насочена към осигуряване и развитие на способността на Украйна да държи фронтовата линия и, където е възможно, да постига успех“, каза Колби.

Припомняме, че тази есен секретарят на Пентагона Пийт Хегсет не подписа документи, които биха позволили доставката на закупени с европейски средства ракети за противовъздушна отбрана Patriot и NASAMS в Украйна.