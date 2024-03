Равносметката: Украинското разузнаване разкри колко моряци са загинали на "Сергей Котов"

По всяка вероятност 52-ма души са били евакуирани, смятат от разузнаването. Припомняме, че по-рано говорителят на Главното разузнавателно управление Андрий Юсов съобщи, че са били изпратени поне 10 линейки на най-близкия участък от сушата.

Междувременно говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук коментира пред Радио Свобода, че до момента вече два от четирите кораба от проект 22160, част от който бе "Сергей Котов", са извън строя. Предишният, който пострада сериозно, бе "Павел Державин", който бе ударен през октомври 2023 г.

За "Сергей Котов" той каза: "Този кораб специално охраняваше нашия Керченски проток, в нашите териториални води [на Украйна]. И, между другото, този участък от морето е официално затворен за корабоплаване от Украйна, която има право да издава предупреждения за това. Тоест ние предупредихме още миналата година че тук не е позволено да се плава".

В същото време руският военен блогър и бивш летец Fighterbomber написа тъжен пост в социалните мрежи за високата ефективност на украинските морски дронове срещу руския флот. Той призова руските кораби да бъдат изтеглени извън обхвата на дроновете - "Към днешния момент големите кораби не могат ефективно да противостоят на дроновете. (...) Не знам какви изводи могат да се направят, освен да се приеме фактът, че големите кораби трябва да бъдат изведени извън радиуса на действие на дроновете" като с горчивина добавя, че всичко това е трябвало да бъде направено отдавна.

